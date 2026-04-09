Wojna w Ukrainie. Putin ogłosił zawieszenie broni na okres świąt

Putin zapowiada zawieszenie broni na czas świąt

Według komunikatu Kremla Putin polecił rosyjskim wojskowym na ten czas "przerwanie działań bojowych na wszystkich kierunkach". Jednakże oddziały mają być gotowe do "przerwania wszystkich możliwych prowokacji" i "wszelkich agresywnych działań" ze strony przeciwnika. W komunikacie Kreml dodał, że zakłada, iż "strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej".

Wcześniej Wołodymyr Zełenski proponował rozejm na czas Wielkanocy. Prezydent Ukrainy powiedział 30 marca, że jego kraj jest gotowy do zawieszenia broni na okres świąt, ale podkreślił, że nie nastąpi to za cenę godności i niepodległości. Kreml najpierw odniósł się sceptycznie do idei rozejmu i jeszcze w ciągu dnia Moskwa nie podjęła ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Wieczorem w czwartek, bezpośrednio po oświadczeniu Kremla, przedstawiciele Ukrainy nie wypowiedzieli się na ten temat.

Jak przypomniał niezależny rosyjski portal Meduza, w kwietniu 2025 roku Putin w trybie jednostronnym ogłosił przerwanie działań bojowych na półtora dnia w czasie Świąt Wielkanocnych. Wówczas Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu. Niemniej, intensywność działań bojowych w tym czasie znacznie spadła.

