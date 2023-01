Wszedł Putinowi bez wazeliny! W samych gaciach wyskoczył z przerębla i zrobił TO! Jest nagranie!

Rosyjski okręt z pociskami hipersonicznymi u brzegów Europy! Co knuje Putin?

Morsowanie to wielka moda ostatnich lat. Są jednak tacy, którzy próbują nadać mu głębszy, patriotyczny sens. Tak uczynił niejaki Maksim Baranow, radny rosyjskiego Smoleńska. Na swoich kontach w mediach społecznościowych opublikował przedziwne nagranie, na którym niemal na golasa wyskakuje z przerębla, po czym trzęsąc się z zimna na mrozie, w samych majtkach, zaczyna wykrzykiwać prowojenne hasła i... wycierać się sztandarem, na którym widnieje podobizna Władimira Putina (70 l.). "Jesteśmy Rosją, Putin to siła, wytrwamy, wygramy, Rosja idzie do przodu , hura, hura!" - wykrzykuje na filmie, po czym okryty tkaniną z wizerunkiem Putina odchodzi w siną dal.

Radny wyciera się w sztandar z Putinem. "A mogli podbić kosmos"

Nagranie rozeszło się po sieci błyskawicznie, cały świat kpi z Baranowa. "Mogli eksplorować kosmos, zamieniać pustynie w ogrody, likwidować głód, gołymi rękami polować na niedźwiedzie... Co jeszcze mogli zrobić?" - żartuje sobie Anton Heraszczenko, doradca w ministerstwie spraw wewnętrznych Ukrainy. "Mogli zbudować pralki, wodociągi i toalety. Zamiast tego zrobili czołgi i transportery po to, by kraść pralki i toalety ludziom na Ukrainie" - odpowiada mu sarkastycznie jeden z Internautów.

Radny ze Smoleńska w samych majtkach. "Klaun znów o patriotyzmie"

Maksim Baranow nie jest chyba lokalnie zbyt lubiany, bo pod jego postem z kuriozalnym, wazeliniarskim filmikiem, znajdują się niemal same negatywne komentarze. "Czego krzyczysz? Do okopu z tą flagą", "Klaun znów o patriotyzmie", "Znalazłeś coś, z czego możesz być dumny. Nic więcej nie masz do pokazania?" - piszą, a Maksim odpowiada: "Jestem dumny z mojego kraju i z mojego prezydenta". Putin będzie zadowolony?

They could have explored space, turned deserts into gardens, end hunger, hunt bears with their bare hands...What else could they have done? pic.twitter.com/fABqK0bY44— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023

