Wyciekły tajne dokumenty Kremla. Co planował Putin wobec Polski?

„The Sun” publikuje tajne dokumenty Kremla

W niedzielę brytyjski "The Sun" opublikował rzekomy przeciek dokumentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). "Putin spodziewał się, że Zachód będzie trząsł się ze strachu po błyskawicznym zwycięstwie, a następnie dojdzie do upadku NATO" - napisano . Według ujawnionych dokumentów Putin miał zarządzić inwazję na Ukrainę, wierząc w błyskawiczne zwycięstwo i zajęcie Kijowa w trzy dni. Z maili urzędnika FSB ma wynikać, że przywódca Rosji spodziewał się, że po inwazji na sąsiadujący kraj postawi ultimatum Europie Zachodniej, oczekując nie tylko akceptacji okupacji, ale także zakazu lotów nad Polską i krajami bałtyckimi. Wszystko to doprowadziłoby do „fundamentalnego upadku Zachodu w czasie wyznaczonym przez Putina”. Przerażone kraje zachodnie wystosowałyby „oddzielne apele do Rosji, że nie prowadzą agresywnych działań przeciwko Kremlowi i nie biorą udziału w ewentualnej wojnie”. W końcu miałby powstać nowy Związek Radziecki i odbudowa rosyjskiego imperium.

Putin planował atak na Polskę?

Putin miał sądzić, że aktywowana zostałaby triada nuklearna (czyli strategiczne siły nuklearne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej), co spowodowałoby "wycofanie się kilku krajów z NATO", a może nawet z Unii Europejskiej, i w efekcie do "fundamentalnego upadku Zachodu". "Wszystko to doprowadziłoby do posiadania przez Rosję potęgi porównywalnej z byłym Związkiem Radzieckim" - pisze "The Sun". Dyktator miał także zakładać, że niektóre kraje byłyby nawet skłonne zaakceptować ataki rakietowe na Polskę i kraje bałtyckie.

