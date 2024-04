Wycięła dziecko z brzucha nastolatki i udawała, że to jej własne! Zapadł wyrok

Przyszła do banku z martwym wujem! Udawała, że żyje, by wziąć pożyczkę

Ten wyjątkowo odrażający mord w 2019 roku wstrząsnął Stanami Zjednoczonymi. Teraz sprawa znalazła sądowy finał i druga morderczyni usłyszała wyrok. Marlen Ochoa-Lopez (+19 l.) z Chicago, zamężna matka jednego chłopca, spodziewała się następnego dziecka. W mediach społecznościowych szukała darmowych ubranek i wózka. Nie wiedziała, że na grupach dla przyszłych matek zalogowały się dwie zwyrodniałe kobiety szukające ofiary. 46-letnia wtedy Clarisa Figueroa niedawno poroniła i wpadła na chory pomysł wykradzenia cudzego dziecka, by wychować je jako własne. Postanowiła zamordować kobietę w zaawansowanej ciąży, wyciąć dziecko z jej brzucha i skłamać, iż właśnie sama urodziła. W mordercze plany wtajemniczyła córkę. Desiree zgodziła się uczestniczyć w zbrodni.

Matka dusiła kablem, córka pomagała. Potem wycięły dziecko z brzucha martwej 19-latki

Idealną ofiarą dwóm zwyrodniałym kobietom wydała się właśnie poznana w sieci 19-latka. Bez trudu zwabiły ją do domu, oferując darmowe ubranka. Gdy Marlen oglądała rodzinne zdjęcia pokazywane jej przez Desiree, Clarisa zakradła się od tyłu z kablem od lampy i zacisnęła go na szyi ofiary. Kobieta broniła się, a wtedy młodsza z kobiet oderwała jej palce od szyi. Kobiety udusiły 19-latkę, a Clarisa nożem rozcięła jej brzuch i wyjęła dziecko. Zwłoki zabójczynie porzuciły w śmietniku za domem, a 46-latka pospieszyła z noworodkiem do szpitala. Lekarze zorientowali się, że Clarisa nie była wcale w ciąży i kłamie. Badania DNA dziecka potwierdziły brak pokrewieństwa. Ciało ofiary znaleziono dopiero po paru tygodniach, choć mąż Marlen natychmiast zgłosił jej zaginięcie. Dziecko zmarło po dwóch miesiącach na oddziale intensywnej terapii. Desiree usłyszała wyrok 30 lat więzienia, jej matkę Clarisę właśnie skazano na 50 lat pozbawienia wolności. Nie jest to bynajmniej odosobniony przypadek. W ostatnich latach zapadły wyroki w co najmniej kilku niemal identycznych sprawach.

