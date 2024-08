Wykują Bidena w skale?! Mount Rushmore ma się wkrótce zmienić

Nancy Pelosi przekonuje, że trzeba dodać twarz Joego Bidena do wizerunków prezydentów USA wykutych w górze Rushmore. Kiedyś chciano tam wykuć Trumpa

Prezydentura Joego Bidena kończy się w zdecydowanie innej atmosferze, niż on sam by sobie tego życzył. Jak wiemy, urzędująca głowa państwa niemal w ostatniej chwili wycofała się z walki przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na listopad tego roku. Było to poprzedzone ogromną falą krytyki wobec Bidena, także ze strony Demokratów. Wielu podejrzewało, że 81-letni polityk może być poważnie chory i że choroba ta wpływa na jego psychikę. Gafy Bidena zaczęły być mocno niepokojące, zwłaszcza wtedy, gdy przedstawił Wołodymyra Zełenskiego jako Władimira Putina. Czy mimo takiego finału wieloletniej kariery można uznać Bidena za jednego z najwybitniejszych prezydentów USA? Tak uważa zasiadająca w Kongresie Nancy Pelosi, do niedawna Spiker Izby Reprezentantów. Niespodziewanie wyszła z inicjatywą... wykucia twarzy Bidena w sławnej górze Rushmore w Dakocie Południowej!

„Mamy tam Teddy'ego Roosevelta. I jest wspaniały. Nie mówię, żeby go obalić. Ale możesz dodać Bidena”

„Mamy tam Teddy'ego Roosevelta. I jest wspaniały. Nie mówię, żeby go obalić. Ale możesz dodać Bidena” - powiedziała Nancy Pelosi w „CBS Sunday Morning Show”, choć była jednym z głównych zwolenników rezygnacji przez Bidena z wyścigu wyborczego. „To brzmi jak dobry pomysł” - mówiła, gdy zapytano go o taką możliwość. Może półżartem? Za czasów prezydentury Donalda Trumpa byli tacy, którzy postulowali wykucie właśnie jego w górze Rushmore. "New York Times" pisał nawet, że pewien prezydencki doradca rozmawiał w tej sprawie z władzami stanowymi, Trump potem temu zaprzeczał, jednak koniec końców poparł całą inicjatywę. "'To fake news NY Times i CNN. Co prawda nigdy sam tego nie sugerowałem, ale mając na uwadze, jak wiele zostało osiągnięte w ciągu ostatnich 3,5 roku - być może więcej niż podczas jakiejkolwiek innej prezydentury - uważam to za dobry pomysł!" - pisał na Twitterze, dziś zwanym X.

Czym jest góra Rushmore w USA? Kto został w niej uwieczniony?

Czym jest Mount Rushmore? To miejsce kojarzy nie tylko każdy Amerykanin, ale niemal każdy człowiek na świecie. Mount Rushmore w Dakocie Południowej to sławna skalista góra, w której wykuto podobizny czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych: George'a Wasszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. Pomnik w górze Rusmore był wykuwany w latach 1927-1941 w granicie przy pomocy ciężkiego sprzętu czy ładunków wybuchowych. Indianie do dziś uważają to za profanację swojego świętego miejsca.

🇺🇸 Pelosi suggests Biden should be added on Mt. Rushmore. LMAO … they’re going nuts pic.twitter.com/zreENT5MJu— Lord Bebo (@MyLordBebo) August 4, 2024

