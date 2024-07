Te teorie o Bidenie sprawią, że spadniesz z krzesła! Sobowtór to tylko początek

Dziwaczne teorie spiskowe o Bidenie. Jedni przekonują, że prezydent USA jest zastępowany przez sobowtóra, inni, że przez... robota

Joe Biden 12 lipca zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich w USA, a w nocy z 24 na 25 lipca czasu polskiego wygłosił historyczne przemówienie na ten temat. "Zdecydowałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie pochodni nowemu pokoleniu. To najlepszy sposób na zjednoczenie naszego narodu" - mówił prezydent USA. Od razu po wyemitowania orędzia Bidena pojawiły się teorie spiskowe. Niektórzy samozwańczy analitycy życia politycznego przekonywali w sieci, że prezydent wcale nie wygłosił swojego ostatniego przemówienia, a zrobiła to za niego sztuczna inteligencja, zaś całe wideo zostało wytworzone dzięki technologii deep fake. Teorie te jak zwykle znalazły zadziwiająco wielu zwolenników. Teraz pojawiły się nowe szalone plotki.

Biden to... robot?! Ma o tym rzekomo świadczyć charakterystyczny, sztywny chód oraz "zawieszanie się" prezydenta

Jakie są nowe teorie spiskowe o Bidenie? Otóż niektórzy są całkowicie pewni, że w ostatnim czasie prawdziwy Joe Biden w ogóle nie pojawiał się publicznie i zastępował go sobowtór. Jednym ze znaków wskazujących na wykorzystywanie dublera Bidena przez tajemniczych przedstawicieli władz jest to, że na nowych filmach i zdjęciach Biden jest rzekomo znacznie wyższy od Jill Biden, niż poprzednio, podczas gdy ona nadal nosi buty na obcasie. Co ciekawe, teorie o sobowtórach znanych polityków w ogóle zyskują na popularności. Najbardziej znana jest ta promowana przez tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autor czy autorzy twierdzą, że mają swoje źródła na Kremlu oraz że Władimir Putin tak naprawdę umarł jesienią ubiegłego roku i jest zastępowany przez sobowtóra. Nowy spiskowy trend jest jednak jeszcze dziwniejszy. Jedna z teorii pojawiających się na TikToku głosi, że Biden to... nie człowiek, a robot. Ma o tym rzekomo świadczyć charakterystyczny, sztywny chód przypominający poruszanie się robotów Tesli oraz "zawieszanie się" prezydenta podczas niedawnych wystąpień publicznych. Zwolennicy teorii o robocie przekonują, że Bidena zastąpiono realistyczną maszyną, która jednak często się psuje. Aż strach pomyśleć, co jeszcze zostanie wymyślone!

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich w USA. Jak uzasadnił swoją decyzję?

Joe Biden był wzywany do rezygnacji z kandydowania na prezydenta USA od miesięcy, ale wezwania te zdecydowanie przybrały na sile po jego katastrofalnym występie podczas debaty przedwyborczej z Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent zacinał się, mówił mało i wolno. Popełniał też coraz więcej gaf, sprawiając wrażenie półprzytomnego, m.in. publicznie przedstawił Wołodymyra Zełenskiego jako Władimira Putina. Odmawiał rezygnacji z udziału w wyborach, tłumacząc się zmęczeniem, ale w końcu w niedzielę po południu wezwał do siebie pracowników i zadeklarował cofnięcie kandydatury, wskazując wiceprezydent Kamalę Harris jako popieraną przez siebie osobę mającą go zastąpić. W mediach społecznościowych Joe Biden napisał: "Drodzy Demokraci, zdecydowałem się nie przyjąć tej nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach Prezydenta. Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. był wybór Kamali Harris na wiceprezydenta. I to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci – czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to".

He is not human...Joe Biden is a robot !! pic.twitter.com/FxqvWqgzsg— UmdarTamker (@UmdarTamker) June 13, 2024

Internet conspiracy theorists come up with new claim about Joe Biden https://t.co/3V33fC6lhG via @MailOnline— GA (@AndradeAnd11190) July 30, 2024

