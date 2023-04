Wyrodny mąż tłukł żonę. By uniknąć sprawiedliwości zmienił płeć!

Trafiła do szpitala z bólem w miejscu intymnym. Lekarze nie mogli uwierzyć, gdy odkryli przyczynę

Polsatnews.pl informuje, że w Hiszpanii na początku marca weszła w życie ustawa dotycząca "osób trans". Ustawa o transpłciowości pozostawia prawo do "samookreślenia płci, które pozwala już 16-latkom z własnej woli zmienić imię w dowodzie osobistym". Choć kontrowersje w tej ustawie budzi najbardziej możliwość zmiany płci przez dzieci, nie jest to jedyny powód sporu w Hiszpanii.

Wedle hiszpańskiego prawa, każdy, kto ukończył 16 lat może zmienić płeć i imię bez wcześniejszego orzeczenia sądu i przejścia terapii hormonalnej. Wystarczy wypełnić formularz i zaprezentować dowód osobisty oraz świadectwo urodzenia. Prawo przewiduje możliwość powrócenia osoby trans do poprzedniej płci w taki sam sposób. Modyfikacja po raz trzeci wymaga już decyzji sądu.

Szybko okazało się, że nowe prawo można wykorzystywać w bardzo niegodziwy sposób! Pokazał to Hiszpan, który został oskarżony o znęcania się nad swoją małżonką (zarazem matką swojego dziecka). Szybko poszedł on wówczas do urzędu i zmienił bez problemów płeć. Dzięki temu teraz przekonuje, że nie może być sądzony za przemoc wobec kobiet, gdyż ustawa dotycząca rzeczywistej i efektywnej równości osób trans ma na celu ochronę kobiet przed przemocą ze strony mężczyzn. Według oskarżonego, po wniesieniu sprostowania dotyczącego tożsamości płciowej odmiennej od płci biologicznej w urzędzie stanu cywilnego, stał się kobietą i tym samym nie może zostać sądzony!

Jak rozwinie się ta sprawa? Prokurator ds. "przemocy ze względu na płeć" w Alicante zwrócił się do Sądu Najwyższego o wskazanie sposobu postępowania w tej sprawie. Teoretycznie, zgodnie z ustawą, mężczyźni, którzy zmieniają płeć nie mogą jednak uniknąć wyroków skazujących za przemoc wobec kobiet. W takiej sytuacji powinna być brana pod uwagę ich tożsamość przed oficjalną zmianą płci.

