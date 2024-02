Wyrzucił swoje małe dzieci z 15 piętra na prośbę partnerki! Zapadł najsurowszy wyrok!

Chińska para Zhang Bo i Ye Chengchen zostali przez sąd uznani za winnych potwornej śmierci dwuletniej dziewczynki i rocznego chłopca. Dzieci zostały zrzucone z piętnastego piętra wieżowca mieszkalnego w Chongqing w południowo-zachodnich Chinach. Ojciec pozbawił życie swoje potomstwo, bo jego nowa dziewczyna postrzegała je jako ciężar. Para jak z koszmaru liczyła, że po wszystkim będą mogli założyć nową rodzinę.

Jak donoszą media, mężczyzna rozpoczął romans z kobietą, nie mówiąc jej, że ma żonę i dwoje małych dzieci. Gdy dotarła do niej prawda, wpadła w rozpacz. Próbowała nawet upozorować samobójstwo, by wywrzeć presję na partnerze. Po jego rozwodzie kochanka zaczęła namawiać go do pozbycia się chłopca i dziewczynki. Po wyrzuceniu ich przez okno Zhang Bo miał uderzać głową o ścianę i płakać, co zarejestrowały kamery apartamentowca. Podczas przesłuchania wmawiał policji, że pociechy wypadły, kiedy on spał, a obudzić miały go dopiero krzyki sąsiadów.

Matka dzieci, Chen Meilin, powiedziała lokalnym mediom, że Zhang poprosił o opiekę nad córką w dniu, w którym zabił ich oboje, mimo że była para dzieliła się opieką. Matka opiekowała się dziewczynką, a ojciec chłopcem. Chen powiedziała, że Zhang wyrzucił swoje dzieci przez balkon po tym, jak jego dziewczyna podcięła sobie nadgarstki. - W tym czasie Zhang prowadził rozmowę wideo z Ye. Podcięła sobie nadgarstki i wtedy Zhang się przestraszył - relacjonowała.

Jak podają zagraniczne media, Chińczyków skazano już w 2021 r., ale ze względu na złożoną apelację, sprawą musiał zająć się sąd wyższej instancji. Ostatecznie niczego nie ugrali - oboje uznano za winnych zbrodni umotywowanej chęcią rozpoczęcia nowego życia bez "obciążeń".

The two murderers who brutally killed two kids, Zhang Bo (the kids' father) and Ye Chengchen (Zhang Bo's girlfriend) were executed today.On November 2, 2020, under the instigation of Ye, Zhang pushed the two kids born by his ex-wife down the 15th floor and fell to death.😡 pic.twitter.com/0pABYyeERv— ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 31, 2024

