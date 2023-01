Zdradziła jak to robi

Sanna Marin nową szefową Komisji Europejskiej? Zaskakujące doniesienia gazety z Finlandii

Ten news elektryzuje Finlandię i Skandynawię, ale też i inne kraje. Sanna Marin, premier Finlandii, jest poważna kandydatką do fotela szefa Komisji Europejskiej. O sprawie pisze fińska gazeta „Maaseudun Tulevaisuus”. Jak czytamy, pani premier fińskiego rządu ma spore szanse, ponieważ ma pełne poparcie frakcji socjaldemokratycznej w Parlamencie Europejskim. "Za jej kandydaturą ma przemawiać charyzmatyczna osobowość i brak uwikłania w skandale o charakterze korupcyjnym" - podaje „Maaseudun Tulevaisuus”, zaznaczając przy tym, że na razie nie wiadomo, co z poparciem największej siły w Parlamencie Europejskim, czyli Europejskiej Partii Ludowej dla kandydatki socjaldemokratów.

Ursula von der Leyen to pierwsza kobieta na stanowisku szefowej KE. Premier Finlandii byłaby druga

Nowego szefa Komisji Europejskiej poznamy w 2024 roku. Przypomnijmy, że Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. To Komisja Europejska ma wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych. Obecną przewodniczącą KE jest Ursula von der Leyen, Niemka. Gdyby Sanna Marin została szefową KE, byłaby drugą kobietą na tym stanowisku w historii Unii Europejskiej.

Kim jest Sanna Marin? Druga najmłodsza premier na świecie

Sanna Marin ma 37 lat. Urodziła się w Helsinkach, z wykształcenia jest prawniczką. Sanna Marin jest premierem fińskiego rządu od 2019 roku. To fińska polityk, posłanka do Eduskunty. Była ministrem transportu i komunikacji. Od 2020 jest przewodniczącą Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Gdy obejmowała tekę premiera Finlandii, miała zaledwie 34 lata, co uczyniło ją drugą najmłodszą premier na świecie. Marin zna trzy języki obce: szwedzki, angielski i niemiecki. Została wychowana przez parę jednopłciową, przez dwie lesbijki. Jest mężatką, ma córkę. Jest też wegetarianką.

Poniżej zobaczysz galerię zdjęć Sanny Marin: