Wzruszające decyzja księżnej Kate. To wyciska łzy z oczu

Księżna Kate po raz pierwszy od choroby widziana wspólnie z mężem. Podjęła wzruszającą decyzję, chodzi o głośną tragedię

Księżna Kate niedawno ogłosiła, że zakończyła przyjmowanie prewencyjnej chemioterapii po tym, jak wykryto u niej raka. Zaczęła pojawiać się publicznie jak dawniej i wydaje się, że życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej zaczyna wracać do normy. A teraz księżna Kate po raz pierwszy od zakończenia chemioterapii pokazała się publicznie u boku męża, księcia Williama! Podjęła wzruszającą decyzję, by spotkać się z rodzinami trzech dziewczynek zabitych przez nożownika podczas zajęć jogi w Wielkiej Brytanii w lipcu tego roku. Sama przeżywała ostatnio wielki dramat, a teraz nie szczędziła słów wsparcia osobom dotkniętym przez tragedię w Southport, gdzie zginęły 6-letnia Bebe King, 7-letnia Elsie Dot Stancombe i 9-letnia Alice Dasilva Aguiar. Spotkała się m.in. z ratownikami, którzy uczestniczyli w akcji związanej z dramatem. Księżna ozmawiała z ratownikami, którzy byli obecni i pomagali w tym dniu, a księżniczka nazwała ich „prawdziwymi bohaterami”, a William „prawdziwymi profesjonalistami”. Para obiecała, że ​​„nadal będą wspierać wszystkich w Southport”. „Spotkanie z tą społecznością było dziś mocnym przypomnieniem o tym, jak ważne jest wspieranie się nawzajem w obliczu niewyobrażalnej tragedii. Pozostaniecie w naszych myślach i modlitwach”.

Atak nożownika w Wielkiej Brytanii na dzieci podczas zajęć jogi przy piosenkach Taylor Swift. Zginęły trzy dziewczynki, 17-latek z zarzutami zabójstw

29 lipca rano w Southport w północno-zachodniej Anglii grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach z jogi, tańca i robienia bransoletek przy piosenkach Taylor Swift. Nagle do budynku wtargnął 17-latek z nożem i z do dziś nieustalonych powodów zaczął na oślep atakować wszystkich w pokoju. Na miejscu zginęły dwie dziewczynki, Bebe King (+6 l.) i Elsie Dot Stancombe (+7 l.). Następnego dnia w szpitalu przegrała walkę o życie Alice Dasilva Aguiar (+9 l.). Ośmioro innych dzieci zostało poważnie rannych, podobnie dwie nauczycielki. Leanne Lucas (35 l.), właścicielka studia jogi Enlighten i organizatorka zajęć oraz jej koleżanka Heidi Barlow (35 l.) zostały okrzyknięte bohaterkami, bo narażały własne życie, do końca broniąc dzieci przed nożownikiem. Sąd zgodził się na ujawnienie wizerunku, imienia i nazwiska 17-latka, który usłyszał zarzuty w tej strasznej sprawie. Jak argumentował sędzia, nastolatek dosłownie za kilka dni i tak kończy 18 lat (teraz już jest pełnoletni), co automatycznie znosiłoby zakaz publikowania tych danych, poza tym w interesie społecznym jest zlikwidowanie krążących po sieci fake newsów na temat sprawcy. Axel Rudakubana urodził się w 2006 roku w Cardiff, w rodzinie Rwandyjczyków, a w 2013 roku przeprowadził się do wsi Banks w Lancashire. Mordował przy użyciu „zakrzywionego noża kuchennego”. Usłyszał zarzuty trzech zabójstw, dziesięciu usiłowań zabójstwa i posiadania niebezpiecznego narzędzia.

