Księżna Kate pokazała swoje nowe zdjęcia! Można mówić o wielkiej zmianie

Po raz pierwszy od powrotu księżnej Kate pokazano jej zdjęcia z zadań zawodowych. Wzruszająca wizyta chorej na raka 16-latki

Księżna Kate powróciła po swoim wywołującym niezliczone plotki zniknięciu i wszystko wskazuje na to, że dochodzi do formy po walce z nowotworem. Wcześniej informowano o tym, że zakończyła prewencyjną chemioterapię i wróciła już do pracy. Jak podawał niedawno biuletyn zbierający informacje o pałacowym życiu, żona księcia Williama przewodniczyła zebraniu dotyczącemu przygotowań do odbywającego się od czterech lat wieczoru kolędowego, jaki odbędzie się w Opactwie Westminsterskim z okazji Bożego Narodzenia i będzie transmitowany w telewizji ITV w Wigilię. Nie załączono jednak żadnych zdjęć z tego spotkania. Podobnie było, gdy księżna pojawiła się na występie baletowym. Informację o jej obecności potwierdzono, jednak próżno było szukać w sieci czy na oficjalnych profilach rodziny królewskiej w sieci jakichkolwiek zdjęć. Teraz to się zmieniło!

Na pierwszym zdjęciu widzimy książęcą parę z Liz i jej rodziną, a na drugim moment, w którym Kate czule obejmuje chorą nastolatkę

Dopiero teraz pokazano pierwsze zdjęcia dokumentujące aktywność Kate po jej powrocie do pracy. Wraz z księciem Williamem spotkała się na zamku w Windsorze z 16-letnią fotografką Liz Hatton, która toczy walkę z nowotworem, jej doświadczenia są więc szczególnie bliskie Kate. Na jednym zdjęciu widzimy książęcą parę z Liz i jej rodziną, a na drugim moment, w którym Kate czule obejmuje chorą nastolatkę, wyraźnie chcąc dodać jej otuchy. Na obu fotografiach księżna wyglądała na zdrową i pogodną. "Miło było spotkać się z Liz dzisiaj w Windsorze. Zdolna młoda fotografka, której kreatywność i siła zainspirowały nas oboje. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi zdjęciami i historią. W i C" - podpisali zdjęcia Kate i William. „Tacy cudowni, szczerzy i mili ludzie. Jestem przeszczęśliwa, że ​​moja rodzina miała takie doświadczenie” - napisała z kolei w sieci Liz Hatton.

