Księżna Kate znowu to zrobiła! To już przełom, poddani wstrzymali oddech

Życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej powraca na dawne tory! Księżna Kate nie tylko powróciła po swoim wywołującym niezliczone plotki zniknięciu, ale wszystko wskazuje na to, że dochodzi do formy po walce z nowotworem. Wcześniej informowano o tym, że wróciła już do pracy, a jej coraz lepszy stan zdrowia potwierdzają nowe informacje o życiu brytyjskiej rodziny królewskiej. Księżna Kate po pomyślnym zakończeniu prewencyjnej chemioterapii nie próżnuje. Jak informuje biuletyn zbierający informacje o pałacowym życiu, żona księcia Williama przewodniczyła zebraniu dotyczącemu przygotowań do odbywającego się od czterech lat wieczoru kolędowego, jaki odbędzie się w Opactwie Westminsterskim z okazji Bożego Narodzenia i będzie transmitowany w telewizji ITV w Wigilię w programie "Royal Carols: Together at Christmas". Można spodziewać się, że pojawią się tam również Kate i William z trójką dzieci: księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem.

Księżna Kate ujawniła wiosną, że choruje na raka i zniknęła. Wywołało to słynną falę plotek. Potem zaczęła wracać do pracy i ogłosiła, że zakończyła chemioterapię

Księżna Kate w pierwszej połowie 2024 roku była tematem niezliczonych sensacyjnych plotek. Od Bożego Narodzenia przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki o Kate szalały! W końcu Kate pokazała się 15 czerwca podczas parady Trooping the Colour, potem jeszcze kilka razy, lecz znacznie rzadziej, niż kiedyś. Wreszcie w zeszłym tygodniu biuletyn informujący o pałacowym życiu oficjalnie podał, że żona księcia Williama wraca do swoich obowiązków po walce z rakiem i zakończeniu chemioterapii. „Księżna Walii, patronka Królewskiej Fundacji Księcia i Księżnej Walii, zorganizowała dziś po południu spotkanie dla dzieci w wieku przedszkolnym w zamku w Windsorze” – głosił 18 września wpis w Court Circular, który oficjalnie dokumentuje wydarzenia organizowane przez rodzinę królewską. W połowie września księżna Kate w specjalnym oświadczeniu, któremu towarzyszyło nastrojowe rodzinne wideo ujawniła, że zakończyła chemioterapię i zaczyna „nową fazę rekonwalescencji ze świeżym poczuciem nadziei i doceniania życia”. "Nie mogę się doczekać powrotu do pracy i podjęcia kilku kolejnych publicznych wystąpień w nadchodzących miesiącach, kiedy tylko będę mogła” - pisała Kate, a jak się okazało, forma księżnej pozwoliła jej na szybszy powrót, niż wielu się spodziewało.

