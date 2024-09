Nagły komunikat od księżnej Kate! To naprawdę się dzieje!

Księżna Kate oficjalnie wraca do pracy! Oficjalny biuletyn ukazał się zaledwie kilka dni po tym, jak żona Williama ogłosiła zakończenie chemioterapii i uwolnienie się od raka

Księżna Kate w pierwszej połowie 2024 roku była tematem niezliczonych sensacyjnych plotek. Od Bożego Narodzenia przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki o Kate szalały! W końcu Kate pokazała się 15 czerwca podczas parady Trooping the Colour, jednak od tamtej pory nadal nie widzieliśmy jej tak często, jak w zeszłym roku czy wcześniej. Pokazała się jedynie kilka razy. Ale teraz ma się to zmienić! Ta wiadomość na pewno zelektryzuje miliony fanów księżnej Kate i brytyjskiej rodziny królewskiej na całym świecie! Biuletyn informujący o pałacowym życiu oficjalnie podaje, że żona księcia Williama wraca do swoich obowiązków po walce z rakiem i zakończeniu chemioterapii. „Księżna Walii, patronka Królewskiej Fundacji Księcia i Księżnej Walii, zorganizowała dziś po południu spotkanie dla dzieci w wieku przedszkolnym w zamku w Windsorze” – czytamy we wpisie w Court Circular, który oficjalnie dokumentuje wydarzenia organizowane przez rodzinę królewską.

Kate w zeszłym tygodniu ujawniła, że zakończyła chemioterapię i zaczyna nowy etap w życiu

W zeszłym tygodniu księżna Kate w specjalnym oświadczeniu, któremu towarzyszyło nastrojowe rodzinne wideo ujawniła, że zakończyła chemioterapię i zaczyna „nową fazę rekonwalescencji ze świeżym poczuciem nadziei i doceniania życia”. "Nie mogę się doczekać powrotu do pracy i podjęcia kilku kolejnych publicznych wystąpień w nadchodzących miesiącach, kiedy tylko będę mogła” - pisała Kate, a jak się okazało, forma księżnej najwyraźniej pozwoliła jej na szybszy powrót, niż wielu się spodziewało. Pierwsze zadanie Kate po powrocie do pracy wiąże się z uruchomionym w 2021 roku przez nią Royal Foundation Centre for Early Childhood. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest kampania społeczna „Shaping Us”, której celem jest szerzenie wiedzy o tym, jak kluczowe jest pierwszych pięć lat życia w kształtowaniu osobowości.

The Princess of Wales returns to work for first time since finishing chemotherapy treatment https://t.co/jceQyvmZuK— The Standard (@EveningStandard) September 17, 2024

