Dramatyczna decyzja księcia Williama. To zaboli Meghan Markle i księcia Harry'ego!

Książę William już starannie zaplanował swoją koronację. Podobno nie zaprosi księcia Harry'ego i Meghan Markle!

Od czasu do czasu pojawiają się plotki o tym, że książę Harry chce wrócić do Wielkiej Brytanii, tęskni za brytyjską rodziną królewską i w głębi serca ma już dość amerykańskiego snu z Meghan Markle u boku. Jednak mimo praktycznie nieograniczonych możliwości finansowych i podróżniczych jakoś nie widać Harry'ego w ojczyźnie w innych okolicznościach, niż procesowanie się z mediami czy ministerstwem wewnętrznych, pomijając takie oczywiste sytuacje, jak pogrzeb Elżbiety II czy koronacja króla Karola III. Zdawałoby się, że gdy pewnego dnia książę William będzie koronowany na króla tak jak jego ojciec w 2023 roku, książę Harry mimo wszystko przybędzie na uroczystość i że może ona stać się okazją do pojednania z rodziną. Jednak brytyjskie media dotarły do sygnałów mogących świadczyć o czymś wręcz przeciwnym!

„Są skłóceni, co jest strasznie smutne”. William nie rozmawiał z Harry od dwóch lat

Jak donosi brytyjski Sunday Times, powołując się na znajomych księcia Williama i księżnej Kate, William już starannie zaplanował na wszelki wypadek swoją koronację. Podobno chce, by „wyglądała i była odczuwana inaczej”, niż ta, podczas której jego ojciec został oficjalnie brytyjskim monarchą. Różnica ma polegać między innymi na... braku księcia Harry'ego i Meghan Markle! Podobno William nie ukrywa, że zdecydowanie nie wyobraża sobie obecności brata na takiej uroczystości. „Są skłóceni, co jest strasznie smutne” - powiedział dziennikarzom jeden z najbliższych przyjaciół obu braci. Jak dodał, William i Harry nie rozmawiali ze sobą już od prawie dwóch lat.

'Whenever I speak to people close to Prince William the barriers go up when I mention Prince Harry...they're not on speaking terms.'Cameron Walker says Harry is 'not a priority' to Prince William following reports the senior royal would not want the Duke at his coronation. pic.twitter.com/556RzXcaer— GB News (@GBNEWS) August 19, 2024

