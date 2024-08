Książę Harry chce wrócić do rodziny królewskiej?! "To dość oczywiste"

Meghan Markle i książę Harry rozważają wyjazd z USA do Wielkiej Brytanii? Podobno przez strach przed Trumpem próbują pogodzić się z rodziną królewską

Od czasu do czasu pojawiają się plotki o tym, że książę Harry chce wrócić do Wielkiej Brytanii, tęskni za brytyjską rodziną królewską i w głębi serca zaczyna żałować, że rozpętał całą tę medialną awanturę, publicznie piorąc pałacowe brudy. Teraz tego typu pogłoski wracają. Podobno książę Harry i Meghan Markle chcą jak najszybciej naprawić relacje z rodziną królewską, a może nawet wrócić do pałacu. Takie spekulacje snuje pewien anonimowy informator "Daily Mail". Podobno Sussexowie czynią ewidentne zabiegi, które mają na celu pogodzenie się z królem Karolem III, księżną Kate i spółką. Mają ku temu konkretny powód. Mianowicie wobec całkiem sporej szansy na kolejną prezydenturę Donalda Trumpa po prostu się tego boją. Meghan wielokrotnie krytykowała Trumpa, m.in. nazywając go mizoginem, Trump nie pozostawał jej dłużny. Najgorsze jednak były groźby, które zarówno Trump, jak i ostatnio jego syn Eric czynili w wobec księcia. Wyraźnie sugerowali, że mogą cofnąć mu wizę z powodu jego narkotykowych wynurzeń poczynionych w wywiadach i książce "Ten drugi". Harry chwalił się, że brał narkotyki, niektóre nawet zachwalał, tymczasem jeśli ktoś przyznałby się do takich doświadczeń we wniosku wizowym, na pewno nie dostałby wizy.

„Wydaje się całkiem jasne, że są zdesperowani i bardzo chcą zacząć się godzić”

Trumpowie mogą chcieć zaszkodzić Sussexom, a szansa na prezydenturę Trumpa jest całkiem spora, bo Kamala Harris ma najwyżej kilkuprocentową przewagę w sondażach. Wobec tego podobno Meghan i Harry gorączkowo opracowują "plan B". „Wydaje się całkiem jasne, że są zdesperowani i bardzo chcą zacząć się godzić” - powiedziało anonimowe źródło zbliżone do Pałacu dziennikarzom "Daily Mail". Świadczą o tym podobno artykułu w "People", magazynie przychylnym Sussexom. Pisano tam m.in. o rozpaczy Harry'ego z powodu tego, że ojciec nie odbiera jego telefonów, w innys twierdzono, że jego zerwanie relacji z księciem Williamem nie jest „nieodwracalne”. Tylko czy król zechce odebrać telefon?

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Lód stał się jeszcze bardziej lodowaty.

