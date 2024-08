Od TEGO zaczął się konflikt Meghan Markle z rodziną królewską?! Nowe fakty ujawnione!

Co mogło się stać?

Od czego tak naprawdę zaczął się słynny konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z księciem Williamem i księżną Kate? Teraz nowe tezy w tej sprawie postawił Robert Jobson, autor nowej książki "Catherine, księżna Walii", w której nie brak plotek także o księciu Harrym i jego żonie. Brytyjskie media cytują nowe fragmenty tego dzieła. Wynika z nich, że wojna Sussexów z Cambridge'ami mogła zacząć się od... pałacu. Czy raczej jego braku. O co chodzi? Kiedy Meghan Markle za czasów narzeczeństwa z Harrym przybyła do Wielkiej Brytanii, by z nim tam zamieszkać, ich nowym domem stał się skromny domek Nottingham Cottage, położony tuż obok Pałacu Kensington, siedziby Kate i Williama. "Nott Cott" ma tylko dwie sypialnie i jedną łazienkę, a Pałac Kensington 20 pokoi. Podobno wielka dysproporcja między tymi siedzibami "rozdrażniła" Meghan. Uważała, że ​​książę Harry „zasługiwał na więcej dóbr materialnych” - twierdzi królewski biograf.

"Nie mówię, że Meghan była zazdrosna, ale była naprawdę zaskoczona, jak wystawnie żył brat Harry'ego w porównaniu z tym, gdzie mieszkali oni”

„Mówi się, że kiedy Meghan i Harry poszli na drinka do apartamentu Williama i Catherine, gdy nadal mieszkali w Nottingham Cottage naprzeciwko, Meghan była „zaskoczona” dysproporcją między braćmi. Nie mówię, że Meghan była zazdrosna, ale była naprawdę zaskoczona, jak wystawnie żył brat Harry'ego w porównaniu z tym, gdzie mieszkali oni” — powiedział bliski informator Roberta Jobsna. „To był prawdopodobnie początek wszystkich napięć między dwiema parami. (...) Meghan rozumiała, że ​​William był wyżej od jej męża w królewskiej hierarchii jako następca tronu, ale uważała, że ​​Harry był również księciem, więc zasługiwał na więcej pod względem materialnym. Była rozdrażniona tą dysproporcją” - pisze królewski biograf.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Lód stał się jeszcze bardziej lodowaty.

