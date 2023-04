Książę William zrobił to dla księżnej Kate! Chodzi o Meghan Markle

O co chodzi?

Książę William zakazał Meghan Markle pojawiać się obok księżnej Kate?! "Ona ciężko to zniosła". Chodzi o koronację króla Karola III

Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Już 6 maja na głowie nowego brytyjskiego monarchy i jego małżonki Camilli znajdą się korony. Wokół nowej królewskiej pary zgromadzą się najważniejsi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej z księciem Williamem i księżną Kate na czele. A co z uciekinierami z pałacu? Niedawno rodzina królewska oficjalnie potwierdziła, że książę Harry mimo głośnego medialnego konfliktu z krewnymi przyleci na uroczystości koronacyjne, jednak bez Meghan Markle i dzieci, Archiego i Lilibet. Sytuacja ta jest nadal szeroko komentowana. Czy Meghan zostanie w USA tylko dlatego, że w dniu koronacji przypadają czwarte urodziny Archiego? Podobno nie, a ostatnie słowo miał w tej kwestii sam książę William.

Książę William zabronił Meghan Markle uczestnictwa w koronacji? Pragnęła tego księżna Kate

Według "New Idea" William zadecydował, że chociaż formalnie książę Harry zostanie zaproszony na koronację króla Karola III razem z żoną, to zakulisowo stanowczo zabronił jej przyjazdu. Księżna Kate podobno ciężko zniosła bycie blisko Meghan Markle podczas pogrzebu Elżbiety II i miała potem pretensje do męża, że niewystarczająco stanowczo zareagował na rewelacje księcia Harry'ego zawarte choćby w jego autobiografii "Spare". Teraz więc William postanowił być bardziej stanowczy i odsunąć Meghan Markle od Kate, jednocześnie idąc na kompromis z ojcem, który chciał widzieć obu swoich synów podczas koronacji.

