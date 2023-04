Księżna Kate odetchnęła z ulgą! Ważna wiadomość, chodzi o Meghan Markle

Księżna Kate i książę William już wiedzą o najbliższej przyszłości Meghan Markle. Ujawniono, jaka może być ich reakcja

Książę Harry pojawi się na uroczystej koronacji króla Karola III. Takie wieści obiegły wczoraj cały świat. Informację tę podał już oficjalnie Pałac Buckingham. Co z Meghan Markle i dziećmi? Czy też przylecą do Wielkiej Brytanii? Z aktualnych doniesień wynika, że nie. Meghan, Archie i Lilibet zostaną w USA, a Archie będzie obchodził 6 maja swoje czwarte urodziny. Książę Harry przyleci zatem na koronację całkiem sam. Co na to brytyjska rodzina królewska? Dziennikarze Entertainment Tonight zapytali królewską ekspertkę Eloise Parker, jak książę William i księżna Kate odnieśli się do ostatnich doniesień na temat tego, że Meghan Markle opuści uroczystości koronacyjne króla Karola III.

"Książę William i księżna Kate muszą odczuwać ulgę na wieść o tym, że Meghan nie przybędzie na koronację"

"Myślę, że książę William i księżna Kate muszą odczuwać ulgę na wieść o tym, że Meghan nie przybędzie na koronację. Po prostu dlatego, że będą z tego powodu pod mniejszą presją, na ich obecność zostanie położony mniejszy nacisk. Nie będzie analizowania tego, kto na kogo spojrzał, czytania z ruchu warg, zastanawiania się, co naprawdę dzieje się między nimi" - powiedziała królewska ekspertka Eloise Parker. "Wszystko to będzie ukryte i sądzę, że fakt, iż Meghan nie będzie obecna, pomoże Kate w utrzymaniu tego stanu rzeczy" - dodała specjalistka do spraw pałacowego życia. Koronacja króla Karola III odbędzie się 6 maja.

