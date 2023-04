Książę Harry przyleci na koronację króla Karola III! Co z Meghan Markle?!

Książę Harry przyleci na koronację króla Karola III. Czy Meghan Markle, Archie i Lilibet będą mu towarzyszyć?

Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. To będzie historyczne wydarzenie, bo przecież matka monarchy, Elżbieta II, panowała przez siedemdziesiąt długich lat! Niejeden Brytyjczyk w całym swoim życiu nie miał szans brać udziału w żadnej koronacji swego króla. Teraz jednak to już pewne - 6 maja na głowach Karola III i jego żony królowej Camilli pojawią się korony. Na uroczystości, zresztą rozkazem króla mocno okrojone i pozbawione dawnego przepychu, zaproszono głowy państw i sławne osoby z całego świata. Oficjalnego zaproszenia doczekali się nawet uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli Meghan Markle i książę Harry. Długo nie mogli się zdecydować, czy polecieć do Wielkiej Brytanii.

Archie w dniu koronacji obchodzi urodziny. Czy dzieci Meghan i księcia będą na koronacji?

Nic w tym dziwnego, bo przecież dopiero co ostro atakowali rodzinę królewską w niezliczonych wywiadach, autobiografii Harry'ego czy długim serialu Netflixa. Po tym wszystkim książę William podobno zupełnie zerwał więź z bratem, ale król Karol III zdecydował o zaproszeniu syna i synowej. Teraz już wiadomo, jak to się skończy! Pałac Buckingham oficjalnie potwierdził, że książę Harry pojawi się na koronacji króla Karola III. Podobno monarcha jest bardzo zadowolony z decyzji młodszego syna. Co z Meghan Markle i dziećmi? Czy też przylecą do Wielkiej Brytanii? Z aktualnych doniesień wynika, że nie. Meghan, Archie i Lilibet zostaną w USA, a Archie będzie obchodził 6 maja swoje czwarte urodziny.

