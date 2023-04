Odebranie tytułów książęcych Meghan Markle i Harry'emu "dyskutowane na najwyższych szczeblach"! Jaka decyzja króla Karola III?

Książę Harry i Meghan Markle stracą tytuły książęce? Wielka królewska "narada na najwyższym szczeblu" przesądziła o wszystkim

Książę Harry i Meghan Markle na samym początku 2020 roku niespodziewanie dla wszystkich ogłosili, że przestają być pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Wynieśli się z Wielkiej Brytanii do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie wielokrotnie atakowali royalsów w wywiadach, programach i książkach. Oskarżali rodzinę o rasizm czy o spiskowanie z mediami przeciwko nim. Mimo to nadal nie protestują, gdy ktoś nazywa ich księciem i księżną oraz sami tak o sobie mówią. Czy w zaistniałej sytuacji król Karol III powinien pozbawić ich tytułów? Wielu jest właśnie tego zdania. Tymczasem jak pisze w najnowszej, lada dzień mającej ukazać się książce Robert Jobson, taki scenariusz był swojego czasu "dyskutowany na najwyższych szczeblach" w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Robert Jobson uważa, że Harry nadal jest księciem, bo Karol III nie chce stracić kontaktu z wnukami

Podobno po Megxicie, jeszcze za życia królowej Elżbiety II w pałacu zebrała się wielka królewska narada. Zastanawiano się, czy Meghan Markle i książę Harry nie powinni zostać pozbawieni tytułów księcia i księżnej. Ostatecznie według autora książki "Nasz król: Karol III" to właśnie monarcha zaoponował. Powodem miała być obawa o całkowitą utratę kontaktów z wnukami. To tylko one sprawiają według Jobsona, że król Karol nie stracił jeszcze resztek cierpliwości do syna i synowej.

Stripping Prince Harry, Meghan of Duke and Duchess titles discussed at ‘highest level’: book https://t.co/F5eySvJfxd pic.twitter.com/JG6DKMLFu4— New York Post (@nypost) April 9, 2023

