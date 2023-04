Kryzys w małżeństwie króla Karola III?! "Ciągle się kłócą"

Kryzys w małżeństwie króla Karola III i królowej Camilli?! Media donoszą o kłótniach o koszty koronacji

Koronacja króla Karola III i królowej Camilli odbędzie się już 6 maja. Nie ulega wątpliwości, że będzie to wielkie wydarzenie nie tylko w życiu nowej królewskiej pary i całej brytyjskiej rodziny królewskiej, ale i całego świata. Można więc sobie wyobrazić, jakie gorączkowe przygotowania mają miejsce w Pałacu Buckingham! A to wszystko w cieniu wielkiego rodzinnego sporu z księciem Harrym i Meghan Markle... Jak się okazuje, jest coś, co dodatkowo mocno zakłóca królewskie przygotowania. Król Karol III tuż przed koronacją musi mierzyć się z kryzysem w idealnym - zdawałoby się - małżeństwie z królową Camillą. Przynajmniej jeśli wierzyć doniesieniom niestrudzonego "New Idea". Podobno jest coś, co stało się prawdziwą kością niezgody w związku brytyjskiego monarchy. Co to takiego? Aż trudno uwierzyć!

Król Karol III chce oszczędnej koronacji. Camilla chce przepychu!

Otóż według "New Idea" Camilli nie podoba się, że jej mąż zamierza oszczędzić na koronacji, ile tylko się da. Uparty król Karol III konsekwentnie zmierza do "odchudzenia monarchii", czyli zbliżenia jej do ludu, rezygnacji z przepychu i niepotrzebnych wydatków na ceremoniał czy luksusowe życie rodziny królewskiej. Podobno Camilla obawia się, że cała uroczystość nie wypadnie przez to wystarczająco godnie, a królewska cześć zostanie zbrukana! Nie może na to pozwolić, a w rezultacie w pałacu dochodzi podobno do coraz częstszych kłótni... Przypomnijmy, że wcześniej plotkowano o sporym apetycie Camilli na tytuły i władzę. Potwierdziły się niedawne plotki o tym, że Camilla wbrew woli Elżbiety II ani myśli być tylko "królową małżonką" i namówiła męża, by tytułować ją po prostu "królową".

King Charles III and Queen Camilla will travel to the Coronation in the Diamond Jubilee State Coach.This coach was built to mark the 60th anniversary of Queen Elizabeth II's reign in 2012.It has only ever been used by the Sovereign, Consort and visiting Heads of State. pic.twitter.com/5b0f3Iamoy— Coronation News & Updates (@Coronation2023) April 10, 2023

