Król Karol III nie pozostawił złudzeń księciu Harry'emu. Padło jedno krótkie zdanie

Książę Harry przeżył przykre wydarzenie w Londynie. Król Karol III nie znalazł czasu, żeby z nim porozmawiać

Książę Harry i Meghan Markle oraz reszta brytyjskiej rodziny królewskiej z królem i księciem Williamem na czele pozostają w stanie wojny. Autobiografia "Spare", w której Harry opisał rodzinne kłótnie czy program na Netflixie, w którym oskarżył rodzinę o spiskowanie z mediami przeciwko Meghan sprawiły, że podobno książę William całkowicie zerwał kontakt z wywnętrzającym się bratem. A król Karol III? Koronacja zbliża się wielkimi krokami i została zaplanowana na początek maja, a chociaż o dziwo Harry i Meghan otrzymali formalne zaproszenia, to nieoficjalnie rodzina daje im chyba do zrozumienia, że każde z nich byłoby na tej uroczystości persona non grata. Świadczą o tym najnowsze doniesienia "Town & Country".

Król "zbyt zajęty" na spotkanie z synem. Książę Harry nie ma już czego szukać w ojczyźnie?

Dziennikarze piszą o tym, co miało podobno wydarzyć się podczas niedawnej wizyty księcia Harry'ego w Londynie. Syn króla przyleciał tam, by zeznawać w procesie przeciwko Associated Press. Według "Town & Country" Harry podjął próbę spotkania z ojcem, ale próba ta nie zakończyła się powodzeniem. Współpracownicy króla Karola III mieli oznajmić księciu, że monarcha "jest zbyt zajęty" na takie spotkanie. Wygląda na to, że Harry chciałby jakiejś formy pojednania, ale nie ma już czego szukać w Wielkiej Brytanii...

