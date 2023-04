Książę William ma dość księcia Harry'ego! Padły zdecydowane słowa

Książę William podjął ważną decyzję. Ma już dość, nie pozostawił złudzeń księciu Harry'emu

Książę Harry wyspecjalizował się w zdradzaniu tajemnic brytyjskiej rodziny królewskiej. W głośnej autobiografii "Spare" opisał bójkę z bratem o Meghan Markle czy to, jak błagali z Williamem ojca, by nie żenił się z Camillą. Pokazał nawet SMS-y, w których Meghan i księżna Kate kłóciły się o sukienki druhen. Nic dziwnego, że po tym wszystkim niektórzy członkowie rodziny królewskiej nie chcą go widzieć na oczy. Książę Harry niedawno przyleciał do Wielkiej Brytanii, by zeznawać przed sądem w sprawie podsłuchów, jakie rzekomo mieli zakładać mu przedstawiciele brytyjskich mediów. Według "New Idea" i "Daily Mail" Harry z tej okazji zjawił się nawet we Frogmore Cottage, z którego eksmitował go niedawno król Karol III. Formalnie jednak czas wynajmu jeszcze się nie skończył, z czego Harry skorzystał.

Spotkanie Williama z Harrym w królewskich ogrodach! Pojednanie nie jest już możliwe?

Gdy chodził po ogrodach Windsoru, według "New Idea" nieoczekiwanie wpadł na... księcia Williama! Według źródeł, na które powołuje się australijski tabloid, było to "pełne napięcia spotkanie" bez śladu dążenia do pojednania... Jeśli wierzyć tym doniesieniom, Książę William postanowił na zawsze zerwać wszelkie stosunki ze zbuntowanym bratem. "William dał jasno do zrozumienia swoim znajomym, że kończy z Harrym" - informuje dziennikarzy jakaś tajemnicza osoba zbliżona do brytyjskiej rodziny królewskiej.

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

Prince Harry ‘stayed at Frogmore Cottage’ during UK visit - latest updates https://t.co/mWHvqdKKdH— The Independent (@Independent) April 4, 2023

QUIZ. Co wiesz o Meghan Markle? Tylko dla znawców brytyjskiej rodziny królewskiej! Pytanie 1 z 10 Meghan Markle prowadziła bloga o nazwie "The Tig". Skąd taka nazwa? To imię ulubionego psa Meghan Nazwa pochodzi od ulubionego wina Meghan To trzy pierwsze litery imion przyjaciół Meghan Dalej