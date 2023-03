Meghan Markle zawiodła księcia Harry'ego? "Powinna była to zrobić"

Meghan Markle "zostawiła księcia Harry'ego samego". Komentatorka życia rodziny królewskiej krytykuje zachowanie księżnej Sussexu

Meghan Markle i książę Harry od trzech lat mieszkają w USA, z dala od brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak głoszą rozmaite plotki, w życiu towarzyskim nie wiedzie im się najlepiej, zwłaszcza po wydaniu autobiografii "Spare", którą zdaniem wielu Harry się skompromitował. Teraz książę ma jednak znacznie poważniejsze kłopoty. Po tym, jak ze szczegółami opowiedział w wywiadzie o swoich doświadczeniach z narkotykami, wychwalając niektóre z nich pod niebiosa, grupa prawników zamierza doprowadzić do anulowania jego wizy. Jak to możliwe, że Harry był aż tak niefrasobliwy? Czemu Meghan Markle nie zdecydowała się na reakcję? Na ten temat wypowiedziała się pewna znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej!

Angela Levin: "Niepokoi mnie to, że ona zostawiła go z tym samego"

Angela Levin stwierdziła w rozmowie z "Mirror", że Meghan Markle powinna była ostrzec męża przed zrobieniem tak bardzo nieodpowiedzialnej rzeczy, jak czynienie otwartych zwierzeń na temat zażywania narkotyków. "Nie rozumiem, czemu żona go nie ostrzegła. On przecież o wszystkim jej mówi, to ona tam rządzi. Nie powiedziała: 'Bądź ostrożny, bo jeśli za dużo powiesz o narkotykach, wpadniesz w tarapaty'. Niepokoi mnie to, że ona zostawiła go z tym samego" - powiedziała Angela Levin.

Wyrzucą Harry'ego z USA? Powodem opowieści o narkotykach

Harry przyznał się, że brał kokainę i grzyby halucynogenne oraz palił marihuanę. To zaś może być podstawą do anulowania jego wizy! Konserwatywny think-tank Heritage Foundation wojuje już z władzami w Waszyngtonie o udostępnienie książęcego wniosku o wydanie wizy. "Przyznanie się do zażywania środków odurzających zazwyczaj stwarza podstawę do nie wpuszczenia takiej osoby do kraju" - mówi "Daily Mail" były federalny prokurator Neama Rahmani. Prawnicy podejrzewają, że Harry skłamał we wniosku o wizę na temat używania narkotyków, ponieważ ci, którzy deklarują ich używanie, mogą nie dostać pozwolenia na pobyt w USA nawet wtedy, jeśli nie byli nigdy karani. Kłamanie urzędnikom we wniosku o wizę jest w Stanach bardzo niemile widziane i może skończyć się dla Harry'ego przymusowym powrotem na łono rodziny królewskiej.

Książę Harry przyznał się do zażywania marihuany, kokainy i "magicznych grzybów". Co dokładnie powiedział w wywiadzie?

Uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi na temat zdrowia psychicznego w towarzystwie lekarza specjalizującego się w dziecięcej traumie. Co powiedział książę Harry w rozmowie z dr Gabor Mate? Zaczął opowiadać o tym, jaki wpływ na poradzenie sobie z traumą po utracie matki i z kłopotami psychicznymi miały w jego przypadku... środku odurzające. Okazało się, że dwa z nich Harry szczerze zachwala! Najpierw książę Harry powiedział, który narkotyk nie miał na niego dobrego wpływu. Była to kokaina. "To nic mi nie dało. To było bardziej związane z życiem towarzyskim. Dawała mi poczucie przynależności i pewności. Sprawiała, e czułem się inaczej i właściwie o to właśnie chodziło". Potem Harry przeszedł do marihuany.

