Wielki rozłam w rodzinie królewskiej! Trzy kluczowe osoby wściekłe na króla Karola III

Rozłam w rodzinie królewskiej! Chodzi o eksmisję Meghan Markle i księcia Harry'ego. Część książąt i księżniczek oburzona decyzją króla

Wojna w rodzinie królewskiej o eksmisję Meghan Markle i księcia Harry'ego z ich brytyjskiej siedziby! 1 marca świat obiegły pogłoski o tym, że król Karol III podjął decyzję o wyrzuceniu zbuntowanych książąt z Frogmore Cottage. Jest to rezydencja, którą królowa Elżbieta II dała Harry'emu i Meghan w prezencie ślubnym. Głośno było o jej kosztownej renowacji, a krótko potem Sussexowie ogłosili, że odchodzą ze stanowisk pracujących członków rodziny królewskiej i osiadają za oceanem. Mimo to zachowali prawa do Frogmore i mieszkali tam, gdy byli w Wielkiej Brytanii, na przykład na pogrzebie królowej Elżbiety II. Jednak publikacja sensacyjnej autobiografii Harry'ego, pełnej ataków na rodzinę królewską, przelała czarę goryczy. Król zaledwie 24 godziny po publikacji kazał synowi i synowej zabrać manatki za ocean. W dodatku zdecydował, że we Frogmore Cottage osadzi upadłego księcia Andrzeja, bohatera seksafery z "seksualną niewolnicą" w roli głównej.

Książę Andrzej, Beatrice i Eugenia zbuntowani przeciwko królowi Karolowi III? Chodzi o Meghan Markle i księcia Harry'ego

Nie trzeba tłumaczyć, jakie to upokorzenie dla Meghan i Harry'ego... A także Andrzeja, który wolałby mieszkać w wystawnej Royal Lodge na terenie zamku w Windsorze, jednak po seksaferze zabrano mu przywileje i tytuły, a teraz także kosztowne wsparcie finansowe. Mimo to Andrzej jest według "The Sun" oburzony i zamierza stawiać królowi opór. Podobnie zdegustowane są podobno jego córki, znane z bliskości z Meghan i Harrym Eugenia i Beatrice. Sugeruje to nieoficjalny rzecznik Meghan, Omid Scobie. Plotkowano nawet, że co najmniej jedna z tych księżniczek rozważa ucieczkę do USA podobnie jak oni... Wygląda na to, że sprawa Sussexów podzieli rodzinę królewską jeszcze głębiej, niż można było się tego wcześniej spodziewać.

King Charles is 'evicting Harry and Meghan from Frogmore Cottage' Now boot Princess Beatrice from St James Palace… and Princess Eugenie from Frogmore also… https://t.co/ztqDwojnyY via @MailOnline— Nookienooo 🇦🇺😻😻🐩🐨💐🇦🇺 (@nookienooo) March 1, 2023

