Przełomowa decyzja króla Karola III! Chodzi o Camillę, nie będzie królową małżonką!

Szok w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Camilla jednak nie zostanie królową małżonką. Przełomowa decyzja króla Karola III

Po śmierci królowej Elżbiety II jej syn książę Karol automatycznie został królem Karolem III. Od kilkunastu lat żoną Karola jest jego dawna kochanka, Camilla Parker-Bowles. Na krótko przed śmiercią królowa ogłosiła, że życzy sobie, by Camilla nosiła tytuł królowej małżonki, kiedy Karol obejmie tron. Nie wszystkim się to podobało, wielu nadal ma żal do Camilli o to, że spotykała się z Karolem jeszcze wtedy, gdy był mężem ukochanej przez poddanych księżnej Diany. Jednak jak się teraz okazało, wszystko uległo zmianom! Okazuje się, że wbrew woli królowej Elżbiety II i temu, czego spodziewali się wszyscy Brytyjczycy, Camilla Parker-Bowles jednak nie zostanie królową małżonką.

Camilla będzie królową niczym Elżbieta II. Rewolucja w rodzinie królewskiej

Wszystko się wydało, kiedy Pałac Buckingham opublikował oficjalnie zaproszenia na majową ceremonię koronacji. Kim będzie zatem Camilla? Będzie po prostu... królową. "Koronacja Ich Wysokości Króla Karola III i Królowej Camilli" - tak tytułowana jest para monarchów w zaproszeniu! Co ciekawe, już wcześniej do brytyjskiej prasy docierały przecieki związane z tytułem Camilli. Podobno to sama ambitna małżonka króla domagała się, by być królową jak Elżbieta II, a nie zwyczajną "królową małżonką". Jak widzimy, jej życzenie było dla Karola III rozkazem. Koronacja odbędzie się 6 maja.

The intricate invitation was headed with the text: “The coronation of their majesties King Charles III and Queen Camilla.” https://t.co/QNq4R0EmBz— CNN (@CNN) April 5, 2023

