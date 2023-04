Meghan Markle wystroiła męża! Wielka przemiana księcia Harry'ego

Meghan Markle miała dość stylu księcia Harry'ego! Uważała, że jej mąż wygląda jak bezdomny i wzięła się za jego stylówkę

Kiedy Meghan Markle i książę Harry zaczęli się spotykać, wielu zauważało, jaką znawczynią mody jest amerykańska aktorka. Nawet ci, którzy za nią nie przepadają, muszą przyznać, że Meghan wyczucia stylu nie brakuje. Na tym tle jej narzeczony, a potem mąż wypadał... hmm, nieco blado. Harry nigdy nie fascynował się modą i nie zamierzał tego ukrywać. W końcu zaczęto plotkować o tym, że abnegacja męża nie przypadła Meghan Markle do gustu. "Meghan nienawidzi sposobu, w jaki Harry się ubiera. Cały czas nosi wyświechtaną szarą koszulkę polo i czapkę z daszkiem" - donosił jeszcze w 2020 roku znajomy pary australijskiemu tabloidowi "New Idea". "Poślubiła księcia, nie bezdomnego, ale podczas kłótni krzyczy, że nie widzi różnicy" - dodawało źródło "New Idea". Taki stan rzeczy nie mógł trwać długo!

Książę Harry pojawił się odmieniony w Londynie. Miał na sobie elegancką koszulę od Diora

Amerykańskie media nie mają wątpliwości - Meghan Markle zakasała rękawy i wzięła się za stylówkę męża. Rozciągnięte koszulki i niechlujne czapeczki z daszkiem musiały odejść do lamusa, a książę Harry musiał wcisnąć się w elegancką kreację domu mody Dior. Kiedy poleciał do Londynu, by zeznawać przed sądem w procesie przeciwko Associated Press, miał na sobie koszulę Diora z charakterystyczną złotą pszczółką. Jak zauważa Robb Report, taka koszula kosztuje tysiąc dolarów, a złota pszczoła to prawdziwe, 18-karatowe złoto. Jednocześnie wyluzowane i eleganckie - zupełnie jak styl Meghan Markle.

Meghan Markle isn't the only fashion icon in the family. Prince Harry's new Dior shirt is a perfect example of his own unique sense of style, blending classic elegance with California comfort. #FashionForward #Dior #PrinceHarry https://t.co/RuQNWNb1jw— RobbReport (@RobbReport) March 30, 2023

