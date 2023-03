Poważny kryzys w związku księżnej Kate?! "Wcale jej nie bronił, chodzi o księcia Harry'ego"

Małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama wisi na włosku?! Powodem ma być książę Harry i jego autobiografia oraz brak reakcji Williama

Małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama uchodzi za wzorowe. Zawsze są uśmiechnięci, pozują do radosnych rodzinnych zdjęć z trójką swoich uroczych dzieci. Przyszli król i królowa Wielkiej Brytanii wydawali się być do niedawna perfekcyjnym małżeństwem. Jednak od pewnego czasu krążą na ich temat dziwne plotki... Zaczęło się kilka lat temu od pogłosek o rzekomym romansie księcia Williama z niejaką markizą Rose Hanbury, którym pałac zaprzeczał. Niedawno autor mającej ukazać się w grudniu książki o rodzinie królewskiej twierdził z kolei, że w domu Kate i Williama słychać dzikie awantury! A teraz to... RadarOnline, powołując się na tajemnicze źródła zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej również informuje o kryzysie w małżeństwie księżnej Kate. "Ona uważa, że William powinien był bronić jej przed tym, co Harry napisał w autobiografii 'Spare'. Ale on uznał, że najlepsza taktyka to nie mówić nic" - informuje tajemnicza osoba zbliżona do pary. Ponoć nie brakuje awantur, trzaskających drzwi i gorzkich słów... Wierzyć, nie wierzyć?!

"Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, podobnie jak William. Ale to nie zawsze jest prawda"

Tymczasem za parę miesięcy ukaże się dzieło Toma Quinna,dziennikarza zajmującego się pałacową tematyką. W "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" czytamy, że małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama bynajmniej nie jest tak cukierkowe, jak mogłoby się wydawać. Podobno w domu książęcej pary dochodzi o dzikich awantur! Książę William i księżna Kate "miewają okropne awantury, podczas których rzucają w siebie różnymi rzeczami" - twierdzi Tom Quinn, cytowany przez Yahoo News. "Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, podobnie jak William. Ale to nie zawsze jest prawda. Oczywiście prywatnie William i Kate, jak wszystkie pary, kłócą się, krzyczą na siebie i mówią sobie niemiłe rzeczy, ale Kate instynktownie uspokaja, a William zawsze ustępuje, nienawidzi konfrontacji. William jest trochę porywczy, Kate jest bardzo zrównoważona" - uważa autor i cytuje samą Kate, która kiedyś miała mu powiedzieć: "Jak każda inna para, mamy dni, kiedy naprawdę jesteśmy na siebie źli, lub dni, kiedy ze sobą nie rozmawiamy".

Prince William and Kate Middleton have been duking it out behind the scenes after he failed to defend her against Harry's memoir attacks, https://t.co/Mxnrua1O5F has learned. https://t.co/BYHlRGfxwY— Radar Online (@radar_online) March 29, 2023

