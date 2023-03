Tak wyrosły dzieci księżnej Kate i księcia Williama! Nieznane zdjęcie książątek

Księżna Kate z dziećmi na zdjęciu z okazji Dnia Matki. Książątka zmieniły się nie do poznania

Księżna Kate i książę William uchodzą za idealną parę i doskonałych rodziców. Przyszli król i królowa rzadko bywają przedmiotem złośliwych plotek, chociaż od czasu do czasu zdarzają się i takie. Od paru lat krążą na przykład pogłoski o rzekomym skoku w bok, jaki William miał zaliczyć z niejaką markizą Rose Hanbury, ostatnio wydano też książkę, której autor twierdzi, iż w domu Kate i Williama niekiedy dochodzi do burzliwych awantur. Jednak oficjalnie rodzinne życie księcia Williama, Kate i trójki ich dzieci to sielanka. A na rodzinnych zdjęciach wszyscy są uśmiechnięci i... faktycznie wydają się szczęśliwi.

George, Charlotte i Louise są coraz więksi. Księżna Kate pokazała swoje dzieci... na drzewie

Dokładnie tak wygląda zdjęcie, które pokazało się na oficjalnym profilu Kensington Palace na Instagramie z okazji Dnia Matki, który w Wielkiej Brytanii obchodzony jest 19 marca. Widzimy tutaj księżną Kate siedzącą na drzewie z Georgem (11 l.), Charlotte (9 l.) i Louisem (6 l.). Aż trudno uwierzyć, jak te dzieci wyrosły! W dodatku zdjęcie wygląda na zrobione latem, więc od tamtej pory książątka musiały urosnąć jeszcze bardziej - chyba, że to fotografia z jakichś wojaży do cieplejszych krajów. George to skóra zdjęta z ojca, Charlotte jest niezwykle podobna do Elżbiety II, a Louise najbardziej przypomina... samego siebie.

