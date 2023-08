Za kilka dni wybuchnie kolejna wojna? Zwolennicy Putina na ulicach

Na świecie rozgorzeje kolejna wojna? Po przewrocie w Nigrze na ulicach pojawili się zwolennicy Putina. Wagnerowcy oferują pomoc

Rosja i Chiny chcą zakończyć erę dominacji Zachodu - a możliwości poszerzenia swojej strefy wpływów szukają także w Afryce. Grupa Wagnera działa tam nie od dziś, obecnie także, co potwierdza w mediach społecznościowych sam Jewgienij Prigożyn. Czy to wagnerowcy stoją za zamachem stanu, którego 26 lipca dokonano w Nigrze, dawnej francuskiej kolonii? Brak na to dowodów. Jednak Grupa Wagnera poparła puczystów oficjalnie i zaoferowała im swoją pomoc, zaś Unia Europejska stanęła po stronie obalonego prezydenta Mohammeda Bazouma. Tymczasem w stolicy Niamey w niedzielę tysiące demonstrantów wymachiwało flagami Rosji, wołając "Niech żyje Putin” i „Precz z Francją”. Doszło do próby szturmu na ambasadę francuską, użyto gazu łzawiącego.

Przewrót w Nigrze może doprowadzić do wojny w Afryce. Władze Unii Europejskie zabierają głos

Sytuacja w Nigrze może doprowadzić do wojny w regionie. Interwencja obcych sił militarnych w Nigrze byłaby równoznaczna z wypowiedzeniem wojny Mali i Burkinie Faso - głosi wspólne oświadczenie liderów tych państw. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej dała puczystom ultimatum, pozostawiając im tydzień na poddanie się, w przeciwnym razie zacznie się interwencja zbrojna w Nigrze. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła to ultimatum. "UE i Niger łączą głębokie więzi wypracowane przez dziesięciolecia. Niedopuszczalny atak na demokratycznie wybrany rząd zagraża tym więziom. Popieram decyzje podjęte przez ECOWAS i z zadowoleniem przyjmuję jego aktywne zaangażowanie w zapewnienie szybkiego przywrócenia rządów prezydenta Bazouma" - napisała von der Leyen na Twitterze.

Several thousand citizens in Niger chant “Long live Putin, Long Live Russia, Down with Macron, Down with France,” as they protest against the French embassy. 🇷🇺🇫🇷🇳🇪 pic.twitter.com/XpF83FCWti— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 30, 2023

