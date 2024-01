Zabiła dwie córeczki i męża, a potem siebie! "To była idealna rodzina"

41-latka zastrzeliła męża i dwie córeczki w wieku 9 i 6 lat, a potem siebie. Prokuratura ujawnia prawdopodobny powód tragedii

"Emma zawsze miała pięknie przygotowane drugie śniadania do szkoły, jej mama wycinała kanapki w kształcie serc i zostawiała jej karteczki" - tak zapłakana Rafaela Remelgado, dawna nauczycielka jednej z zamordowanych dziewczynek, wspomina zarówno ją, jak i jej matkę - późniejszą morderczynię. W rozmowie z "New York Post" kobieta podkreśla, że ta rodzina z Union w stanie New Jersey nie dawała żadnych powodów do niepokoju. Andrea Alarcon (+41 l.) i Ruben Alarcon (+51 l.) tworzyli kochający dom dla Scarlett (+9 l.) i Emmy (+6 l.), byli aktywnymi uczestnikami szkolnego życia, a dziewczynki nauczycielka wspomina jako wesołe i rezolutne. Jak to możliwe, że wzorowa matka i żona zastrzeliła całą rodzinę, a potem siebie? Ciała Andrei, Rubena i obu dziewczynek znaleziono w ich domu w zeszłym tygodniu. Jak podały władze, kobieta zastrzeliła męża i dzieci w budynku na terenie osiedla Lincrest Terrace w Union. Amerykańskie media piszą, że znany jest prawdopodobny powód tragedii.

Rodzina straciła dach nad głową. Szeryf znalazł ciała, gdy przyniósł nakaz eksmisji

Jak się okazało, to najprawdopodobniej nie były rodzinne spory, tylko zupełnie coś innego. Według prokuratorów do masakry doszło, gdy władze przejęły dom. Szeryfowie pojawili się w Lincrest Terrace, aby przekazać nakaz eksmisji i właśnie wtedy znaleźli wszystkie cztery ofiary ze śmiertelnymi ranami postrzałowymi. Dom został sprzedany za 322 tysiące dolarów w listopadzie przez szeryfa, a rodzina, która mieszkała w nim od 15 lat, miała 60 dni na opuszczenie budynku pod groźbą eksmisji. Wszystko wskazuje na to, że to problemy finansowe i utrata dachu nad głową załamała Andreę Alarcon.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

i Autor: Andrey Grushinskiy / Zuma Press / Forum

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

NJ town reeling in aftermath of murder-suicide where mom allegedly killed husband, 2 young daughters before turning gun on self https://t.co/VMEL9utRiV pic.twitter.com/wi22NbwPXW— New York Post (@nypost) January 21, 2024

QUIZ. Czy umiesz rozpoznawać kolory? Te pytania mogą zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Jaki to kolor? Pistacjowy Czerwień faluńska Magenta Dalej