Zabiła nieznajomą, żeby upozorować własną śmierć. Zwłok nie poznali nawet jej rodzice

Szokująca zbrodnia w Niemczech. Zabiła podobną do siebie kobietę, żeby upozorować własną śmierć

To sprawa kryminalna, która z pewnością stanie się kanwą scenariusza filmowego. Jak opisuje PAP, w sierpniu przed jednym z bloków w niemieckim mieście Ingolstadt (Bawaria), na tylnym siedzeniu mercedesa odnaleziono zwłoki młodej kobiety. Początkowo wydawało się, że ofiarą jest 24-letnia Niemka irackiego pochodzenia Shahraban K. Co ciekawe, widząc zwłoki nawet jej rodzice potwierdzili, że należą one do ich córki. Tymczasem po dokładniejszym zbadaniu sprawy śledczy ustalili, że ofiarą jest 23-letnia Khadidja O. Pochodząca z Eppingen (Badenia-Wirtembergia) kobieta miała algierskie korzenie. Duże podobieństwo kobiet nie było przypadkowe. Jak potwierdziła prokurator, Shahraban K. kontaktowała się przed zbrodnią za pośrednictwem Instagrama z kilkoma kobietami, które wyglądały podobnie do niej. Planowała bowiem sfingować własną śmierć. W tym celu z wyrachowaniem zwabiła swoją ofiarę w zasadzkę. Po umówieniu spotkania, pojechała po nią do Heilbronn wraz ze wspólnikiem - 24-letnim Sheqirem K. Tego samego dnia para dokonała zbrodni – w lesie na trasie z Heilbronn do Ingolstadt. Ofiara otrzymała ponad 50 ciosów nożem. Następnie oskarżeni pojechali dalej do Ingolstadt, gdzie zostawili ciało ofiary w samochodzie. Motywem morderstwa była chęć odcięcia się od rodziny, z którą młoda kobieta była skonfliktowana. Shahraban K. grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

- To była niezwykła sprawa, która wymagała od śledczych wyjątkowych umiejętności. Takie śledztwa nie zdarzają się na co dzień, szczególnie z tak nieoczekiwanym zwrotem akcji. Narzędzie zbrodni nie zostało znalezione, ale ciężar dowodów jest przytłaczający. Na ciele ofiary było ponad 50 ran kłutych, a jej twarz była pokaleczona wyjątkowo mocno. To było skrajnie brutalne morderstwo - powiedziała w rozmowie z "Bildem" prokurator Veronika Grieser.

