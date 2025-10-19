Zagadka dronów rozwiązana? "To byliśmy my"

Czyżby zagadka dronów pojawiających się nad Ameryką pod koniec ubiegłego roku została rozwiązana? Od listopada zwłaszcza nad New Jersey na nocnym niebie pojawiały się zagadkowe obiekty latające. Na ich temat krążyło wiele teorii, nawet tych mówiących o kosmitach. Teraz ktoś wreszcie przerwał milczenie i powiedział wprost: "Tak, to byliśmy my". Czy mówi prawdę?

W mediach społecznościowych i na platformach informacyjnych od listopada ubiegłego roku aż huczało o temacie tajemniczych obiektów latających, prawdopodobnie dużych dronów, które regularnie pojawiały się w okolicy. Zagadkowe światła na niebie niepokoiły mieszkańców, władze lokalne podkreślały, że wiedzą o sprawie i zajmują się nią. Pentagon ogłosił: "Nasza wstępna ocena jest taka, że nie są to drony ani działania pochodzące od zagranicznego podmiotu lub przeciwnika". Niektórzy kongresmeni wzywali do zestrzeliwania dronów. Potem sprawa przycichła - aż do teraz. Jak pisze "New York Post", podczas wojskowej konferencji w bazie Fort Rucker pewna prywatna firma, której nazwy nie ujawniono, zaprezentowała nietypowy, załogowy statek powietrzny i – jak twierdzi jeden z jej pracowników – to właśnie ten pojazd wywołał zeszłoroczną falę doniesień o dronach nad USA.

„Pamiętacie ten wielki strach przed UFO w New Jersey w zeszłym roku? Cóż, to byliśmy my”

Podczas szczytu poświęconego statkom powietrznym, jeszcze w sierpniu, prywatny producent przeprowadził pokaz na żywo załogowego statku powietrznego, który wyróżniał się zarówno wyglądem, jak i manewrami lotu. „Pamiętacie ten wielki strach przed UFO w New Jersey w zeszłym roku? Cóż, to byliśmy my” – miał powiedzieć według anonimowego uczestnika szczytu pracownik owej firmy przed małą grupą zebraną po pokazie. Jak wyjaśnił, w listopadzie 2024 roku ich maszyna latała nad stanem w ramach testów zdolności operacyjnych. Loty były realizowane w ramach prywatnego kontraktu rządowego, dlatego nie informowano o nich opinii publicznej. Stąd według tej wersji wydarzeń cała tajemnica. Prezentowano wówczas około sześciometrowy statek powietrzny. Jego nietypowa konstrukcja oraz sposób lotu – cichy, z nagłymi zwrotami – sprawiły, że część obserwatorów miała wrażenie obcowania z „obiektem nie z tej ziemi”.

