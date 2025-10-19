Zagadka dronów rozwiązana? "To byliśmy my"

Firma produkująca nowatorskie drony przyznała się do wywołania "incydentów dronowych" nad New Jersey

W mediach społecznościowych i na platformach informacyjnych od listopada ubiegłego roku aż huczało o temacie tajemniczych obiektów latających, prawdopodobnie dużych dronów, które regularnie pojawiały się w okolicy. Zagadkowe światła na niebie niepokoiły mieszkańców, władze lokalne podkreślały, że wiedzą o sprawie i zajmują się nią. Pentagon ogłosił: "Nasza wstępna ocena jest taka, że nie są to drony ani działania pochodzące od zagranicznego podmiotu lub przeciwnika". Niektórzy kongresmeni wzywali do zestrzeliwania dronów. Potem sprawa przycichła - aż do teraz. Jak pisze "New York Post", podczas wojskowej konferencji w bazie Fort Rucker pewna prywatna firma, której nazwy nie ujawniono, zaprezentowała nietypowy, załogowy statek powietrzny i – jak twierdzi jeden z jej pracowników – to właśnie ten pojazd wywołał zeszłoroczną falę doniesień o dronach nad USA.

ZOBACZ TEŻ: Przerażająca teoria o dronach nad USA. "Były pracownik Pentagonu" mówi o skażeniu

„Pamiętacie ten wielki strach przed UFO w New Jersey w zeszłym roku? Cóż, to byliśmy my”

Podczas szczytu poświęconego statkom powietrznym, jeszcze w sierpniu, prywatny producent przeprowadził pokaz na żywo załogowego statku powietrznego, który wyróżniał się zarówno wyglądem, jak i manewrami lotu. „Pamiętacie ten wielki strach przed UFO w New Jersey w zeszłym roku? Cóż, to byliśmy my” – miał powiedzieć według anonimowego uczestnika szczytu pracownik owej firmy przed małą grupą zebraną po pokazie. Jak wyjaśnił, w listopadzie 2024 roku ich maszyna latała nad stanem w ramach testów zdolności operacyjnych. Loty były realizowane w ramach prywatnego kontraktu rządowego, dlatego nie informowano o nich opinii publicznej. Stąd według tej wersji wydarzeń cała tajemnica. Prezentowano wówczas około sześciometrowy statek powietrzny. Jego nietypowa konstrukcja oraz sposób lotu – cichy, z nagłymi zwrotami – sprawiły, że część obserwatorów miała wrażenie obcowania z „obiektem nie z tej ziemi”.

Sonda Czy drony to przyszłość pola walki? Tak Nie Nie mam zdania

Is this strange aircraft responsible for the drone and ‘UFO’ scare in New Jersey? https://t.co/A2qJcltIc3 pic.twitter.com/39t3TUjTmk— New York Post (@nypost) October 18, 2025

QUIZ. Straszny quiz o zjawiskach paranormalnych! Duchy i UFO to tylko początek. Odważysz się? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Trójkąt Bermudzki? Na Atlantyku Na Pacyfiku Na Bałtyku Następne pytanie