Przerażająca teoria o dronach nad USA. "Były pracownik Pentagonu" mówi o skażeniu

Kolejne plotki o zagadkowych dronach nad USA! W połowie listopada w mediach społecznościowych i na platformach informacyjnych pojawiły się głosy o tajemniczych obiektach latających, prawdopodobnie dużych dronach, które regularnie pojawiają się w okolicy New Jersey. Są liczne filmy i zdjęcia. Zagadkowe światła na niebie w zrozumiały sposób niepokoiły mieszkańców. Potem drony pojawiły się również w takich miejscach, jak Kalifornia, Massachusetts, Floryda, Wyoming, Maryland, Nowy Jork. Latają do dziś. Władze federalne obwieściły, że nic się nie dzieje, a drony są komercyjne, hobbystyczne, policyjne lub mylone z samolotami i śmigłowcami. Z drugiej strony gubernator Nowego Jorku ogłosiła, że zamierza chronić mieszkańców specjalnym systemem wykrywania dronów, a gubernator New Jersey, Demokrata Phil Murphy powiedział, iż choć policja w jego stanie otrzymuje zgłoszenia o dronach od 18 listopada, to mimo udziału FBI nadal nic konkretnego nie wiadomo, a "ciągłe doniesienia o aktywności bezzałogowych statków powietrznych wywołały więcej pytań niż odpowiedzi i doprowadziły do pojawienia się wielu teorii spiskowych w mediach społecznościowych". Teraz pojawiła się kolejna teoria.

„Znam faceta, którego ojciec pracował w Pentagonie i NASA, i tak dalej, przy tajnych projektach..."

Zaczęło się od wyglądającego niezbyt poważnie filmu w mediach społecznościowych. Aktorka Bethenny Frankel powiedziała, że zna pewną osobę powiązaną z Pentagonem i została przez nią ostrzeżona. „Znam faceta, którego ojciec pracował w Pentagonie i NASA, i tak dalej, przy tajnych projektach. Pisał do mnie, że nigdy sobie nie wybaczy, jeśli nie powie ludziom, że od miesiąca obserwuje tę sytuację, teraz, kilka dni temu, zanim stała się tematem dyskusji w głównych mediach, że te drony są nasze i bardzo możliwe, że wywęszą coś bardzo niebezpiecznego". Mało tego. Zdaniem Frankel "obszary pokrywające się z miejscami, w których widziano drony, odnotowały wzrost promieniowania. Powiedział więc, że czas zastanowić się, gdzie jestem i że może chciałabym gdzieś pojechać z córką” – dodała. Brzmi strasznie, ale i kompletnie niewiarygodnie. Tak, jakby ktoś siał panikę w sieci, na przykład w ramach wojny informacyjnej. Z drugiej strony, podobne rzeczy mówi nawet burmistrz Belleville Michael Melham z New Jersey. Ostrzegł, iż obserwacje dronów mogą być powiązane z zaginionym materiałem radioaktywnym, choć władze federalne zapewniają, że nie stanowi on poważnego zagrożenia.

„Jedynym powodem, dla którego kiedykolwiek latałbyś bezzałogowym statkiem powietrznym w nocy, jest to, że czegoś szukasz”

„Czego mogą szukać? Może to materiał radioaktywny” — powiedział Melham w stacji Fox TV. „To była przesyłka. Dotarła do miejsca przeznaczenia. Kontener został uszkodzony i był pusty” — zdradził Melham. To akurat potwierdzona informacja, rozpowszechniona przez Komisję Regulacji Jądrowych. Chodzi o sprzęt medyczny do skanowania nowotworów, który „zgubił się w transporcie” 2 grudnia podczas wysyłki z Nazha Cancer Center w Newfield w hrabstwie Gloucester w New Jersey. O radioaktywnym zagrożeniu mówił też John Ferguson, dyrektor generalny firmy zajmującej się systemami zdalnego sterowania w Kansas: „Jedynym powodem, dla którego kiedykolwiek latałbyś bezzałogowym statkiem powietrznym w nocy, jest to, że czegoś szukasz” — powiedział Ferguson w klipie.

Missing radioactive material in New Jersey sparks drone theories: They’re ‘looking for something,’ mayor says https://t.co/vQj8wcTs6H pic.twitter.com/vMfqybvUlT— New York Post (@nypost) December 17, 2024

Real NY Housewife, Bethenny Frankel, weighs in on the drones.She has a friend who works at the Pentagon and he said he would never forgive himself if he didn’t warn his loved ones about the REAL RISK to their safety. Interesting listen. pic.twitter.com/uLUOBM4yFt— Mila Joy (@MilaLovesJoe) December 17, 2024

