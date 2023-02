Zagrał w hicie, został aresztowany. Prowadził sekssektę, pod pozorem uzdrawiania gwałcił 13-latki

Micheil Saakaszwili na oddziale intensywnej terapii! Mówił, że Putin obiecał go zabić

Nathan Lee Chasing His Horse (46 l.) zasłynął rolą członka plemienia Siuksów w kinowym przeboju "Tańczący z wilkami" (1990), gdzie jako dziecko zagrał u boku Kevina Costnera. We wtorek, 31 stycznia, po trwającym od października 2022 dochodzeniu, został aresztowany w swoim domu w Las Vegas, w którym mieszkał z pięcioma żonami. Spektakularnego zatrzymania dokonali funkcjonariusze SWAT. Jak informuje "New York Post", były aktor jest między innymi oskarżony o prowadzenie sekty seksualnej, handel ludźmi oraz trwające przez ponad 20 lat napaści seksualne na rdzenne dziewczynki, z których najmłodsze miały 13 lat.

Znany z "Tańczącego z wilkami" jest seksualnym przestępcą?

Jak wynika z dokumentów, Chasing Horse prowadził sektę o nazwie "The Circle". "Przyciągał zwolenników z różnych plemion w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którzy wierzyli, że jest medykiem i świętą osobą, która może komunikować się z wyższymi istotami i przeprowadzać ceremonie uzdrawiania. Nathan Chasing Horse wielokrotnie wykorzystywał tradycje duchowe i ich system wierzeń jako narzędzie do napaści seksualnych na młode dziewczęta" — głoszą oświadczenia sądowe.

Prowadził sekssektę, rodzice sami "oddawali" mu córki

Nathan nie musiał robić zbyt wiele - wyznawcy jego kultu sami oferowali mu swoje młode córki na żony. Jedna z nich miała zaledwie 15 lat, gdy została mu ofiarowana jako "prezent", inna została jego żoną mając 16 lat. On z kolei zmuszał młode dziewczęta do seksu z klientami, którzy mu za to płacili, a akty seksualne nagrywał.

