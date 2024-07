Zamknęła kochanka w walizce, bo zdradzał! Dramatyczny finał sprawy

42-latka zapakowała kochanka do wielkiej walizki i zamknęła go w niej, by się udusił. "Och, tak właśnie się czuję, kiedy mnie zdradzasz"

Zapakowała własnego kochanka do dużej walizki i nie reagowała na jego prośby o uwolnienie nawet wtedy, gdy wołał, że już się dusi! Te straszne zdarzenia miały miejsce jeszcze w 2020 roku, ale Sarah Boone (46 l.) z Florydy w Stanach Zjednoczonych nadal nie zasiadła na ławie oskarżonych i nie usłyszała wyroku. Wszystko dlatego, że jak podaje Fox 35, kobieta już po raz ósmy zmienia adwokata z urzędu, przekonując, że wszyscy ją obwiniają i są przeciwko niej. Tymczasem zarzuty wysuwane przez prokuraturę wobec 46-latki są wręcz przerażające.

Uwięziony kochanek nie przeżył. Sarah Boone twierdzi, że chciała go uwolnić, ale zasnęła

Oskarżona o zabójstwo Amerykanka według śledczych z premedytacją pozbawiła życia swojego partnera, ale ona twierdzi, że to wszystko była tylko zabawa, która źle się skończyła. Na telefonie kobiety znaleziono materiał dowodowy w postaci koszmarnego filmu, na którym widać, jak mężczyzna prosi o uwolnienie go, a kobieta tylko z niego kpi. "Och, tak właśnie się czuję, kiedy mnie zdradzasz" - krzyczała nad walizką. Uwięziony kochanek w końcu udusił się. Sarah Boone twierdzi, że chciała go uwolnić, ale zasnęła. Prokuratura jest przekonana, że to nie był wypadek. By proces mógł ruszyć, 46-latka będzie reprezentowała przed sądem samą siebie.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Florida woman accused of killing boyfriend by zipping him in suitcase must represent self after going through 8 public defenders https://t.co/zywokqyY8T pic.twitter.com/PKncIjVQPs— New York Post (@nypost) July 3, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Wystarczy do tego już 6/10! Pytanie 1 z 10 W nocy z 23 na 24 czerwca 1943 roku rozpoczęła się akcja pacyfikacyjno-wysiedleńcza przeprowadzona przez Niemców na Zamojszczyźnie. Jak się nazywała? Operacja "Barbarossa" Operacja „Werwolf” Operacja "Anger" Dalej