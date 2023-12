Zapytano sztuczną inteligencję o "kochankę Putina". "Prawdopodobieństwo, że będzie stanowić zagrożenie"

Alinę Kabajewą od kilkunastu lat plotki łączą z Władimirem Putinem. Zwana "kochanką Putina" była gimnastyczka olimpijska podobno ma z nim dzieci, a ostatnio przebywa w rezydencji na Wałdaju - tam, gdzie zgodnie z plotkami o śmierci Putina ma być rzekomo trzymane zamrożone ciało prezydenta... Eks gimnastyczka olimpijska zwana "kochanką Putina" nie była widziana od ponad miesiąca, a zniknęła dokładnie wtedy, gdy zaczęły się plotki o rzekomej śmierci Putina - pisał niedawno "The Sun". "Jej potwierdzone obserwacje całkowicie ustały 22 października po międzynarodowym turnieju zorganizowanym w jej akademii". Według General SVR Kabajewa jest praktycznie w areszcie domowym. Czy to wszystko prawda, czy bzdury? Jedno jest pewne - gimnastyczka to postać, która niezmiennie intryguje zachodnie media. Teraz brytyjski Daily Star postanowił zapytać o słynną gimnastyczkę olimpijską... sztuczną inteligencję. To, co powiedział dziennikarzom chatbot Google, może niepokoić.

AI: "Kabajewa odgrywa bezpośrednią rolę w kształtowaniu polityki rosyjskiego rządu"

Oto, co odpowiedziała AI na pytanie o Kabajewą: „Jako rzekoma kochanka Putina Kabajewa ma bezpośredni kontakt z rosyjskim prezydentem. Oznacza to, że mogłaby potencjalnie wpłynąć na jego decyzje lub dostarczyć mu informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do wyrządzenia szkody Wielkiej Brytanii. Pozycja Kabajewej jako współwłaściciela National Media Group, jednego z największych rosyjskich holdingów medialnych kontrolującego wiele popularnych kanałów telewizyjnych i stron internetowych, daje Kabajewie znaczącą platformę do szerzenia propagandy i dezinformacji" - odpowiedziała sztuczna inteligencja. "Członkostwo Kabajewy w Radzie Najwyższej rządzącej partii Jedna Rosja, która wspiera politykę Putina, oznacza, że Kabajewa odgrywa bezpośrednią rolę w kształtowaniu polityki rosyjskiego rządu. Ostatecznie prawdopodobieństwo, że będzie stanowić zagrożenie, zależy od jej intencji oraz chęci wykorzystania swojej pozycji i wpływów do wyrządzenia szkody Wielkiej Brytanii".

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

