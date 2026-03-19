Zaskakujące wyniki rankingu szczęścia. Na którym miejscu jest Polska?

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-19 11:19

Badacze z Uniwersytetu w Oksfordzie opublikowali „World Happiness Report”. Zestawienie po raz kolejny zdominowały państwa skandynawskie na czele z Finlandią, choć sporym zaskoczeniem okazał się awans Kostaryki. Polska zajęła dość wysoką, 24. pozycję na 140 państw, natomiast tabelę zamyka rządzony przez talibów Afganistan.

Finlandia znów na czele rankingu szczęśliwości, Polska poza pierwszą dwudziestką

Nowe zestawienie „The World Happiness Report”, przygotowane na Uniwersytecie w Oksfordzie nie przyniosło większych zmian. Finlandia nieprzerwanie od 2017 roku jest uznawane za najszczęśliwsze państwo na kuli ziemskiej. Tuż za nią uplasowały się Islandia oraz Dania. Prawdziwą niespodzianką w tegorocznym zestawieniu jest wysoka lokata Kostaryki, która w dość krótkim czasie awansowała na czwarte miejsce, doganiając ścisłą czołówkę z Europy Północnej. Polska w tym globalnym rankingu uplasowała się z kolei na 24. pozycji.

Kraje ogarnięte kryzysem na dole zestawienia. Jak wypadli sąsiedzi Polski?

W najnowszym badaniu przeanalizowano sytuację w ponad 140 państwach. Podstawą metodologii były ankiety, w których obywatele oceniali jakość swojego życia w dziesięciostopniowej skali. Na ostateczną pozycję w tabeli wpływały również konkretne wskaźniki, takie jak dochody, oczekiwana długość życia, swobody obywatelskie, a także poziom korupcji i zaufanie do instytucji publicznych. Zwycięska Finlandia osiągnęła średni wynik na poziomie 7,8 punktu. Na przeciwległym biegunie znalazły się narody zmagające się z niestabilnością polityczną i wojnami. Stawkę zamyka Afganistan, obecnie pod władzą fanatycznych talibów. Bezpośrednio nad nim sklasyfikowano państwa afrykańskie: Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe oraz Botswanę. Patrząc na kraje sąsiadujące z Polską, wyżej w rankingu znalazły się Niemcy (17. lokata) i Czechy (20. pozycja). Nieco gorzej oceniono Litwę (28. miejsce) oraz Słowację (54. miejsce). Znacznie niższe noty otrzymały z kolei Rosja, sklasyfikowana na 79. miejscu, oraz Ukraina, która wylądowała na 111. pozycji.

