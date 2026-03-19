Zaskakujące wyniki rankingu szczęścia. Na którym miejscu jest Polska?

Finlandia znów na czele rankingu szczęśliwości, Polska poza pierwszą dwudziestką

Nowe zestawienie „The World Happiness Report”, przygotowane na Uniwersytecie w Oksfordzie nie przyniosło większych zmian. Finlandia nieprzerwanie od 2017 roku jest uznawane za najszczęśliwsze państwo na kuli ziemskiej. Tuż za nią uplasowały się Islandia oraz Dania. Prawdziwą niespodzianką w tegorocznym zestawieniu jest wysoka lokata Kostaryki, która w dość krótkim czasie awansowała na czwarte miejsce, doganiając ścisłą czołówkę z Europy Północnej. Polska w tym globalnym rankingu uplasowała się z kolei na 24. pozycji.

Australia, Greece and Cyprus Fall in World Happiness Report as Youth Wellbeing Declines https://t.co/ejnDPHCwPe pic.twitter.com/qtxxmcVPdO— Greek City Times (@greekcitytimes) March 19, 2026

Kraje ogarnięte kryzysem na dole zestawienia. Jak wypadli sąsiedzi Polski?

W najnowszym badaniu przeanalizowano sytuację w ponad 140 państwach. Podstawą metodologii były ankiety, w których obywatele oceniali jakość swojego życia w dziesięciostopniowej skali. Na ostateczną pozycję w tabeli wpływały również konkretne wskaźniki, takie jak dochody, oczekiwana długość życia, swobody obywatelskie, a także poziom korupcji i zaufanie do instytucji publicznych. Zwycięska Finlandia osiągnęła średni wynik na poziomie 7,8 punktu. Na przeciwległym biegunie znalazły się narody zmagające się z niestabilnością polityczną i wojnami. Stawkę zamyka Afganistan, obecnie pod władzą fanatycznych talibów. Bezpośrednio nad nim sklasyfikowano państwa afrykańskie: Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe oraz Botswanę. Patrząc na kraje sąsiadujące z Polską, wyżej w rankingu znalazły się Niemcy (17. lokata) i Czechy (20. pozycja). Nieco gorzej oceniono Litwę (28. miejsce) oraz Słowację (54. miejsce). Znacznie niższe noty otrzymały z kolei Rosja, sklasyfikowana na 79. miejscu, oraz Ukraina, która wylądowała na 111. pozycji.