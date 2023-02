To właśnie gorący romans z Kanye (45 l.) zapewnił Julii Fox międzynarodową popularność. Wcześniej słyszało o niej niewiele osób, teraz aktorka (zagrała w "Uncut Gems" u boku Adama Sandlera) jest już zapraszaną na każdy "czerwony dywan" celebrytką, a czasem bywa też nazywana najciekawszą i najbardziej wyzwoloną ikoną współczesnego stylu. 32-latka wie, jak wykorzystać swoje pięć minut i wszędzie, gdzie się pojawia, zostawia po sobie piorunujące wspomnienie. Tak było i tym razem.

Julia Fox jak koń? Do tego gołe pośladki

Julia Fox dała się sfotografować, jak maszeruje przez ulice Nowego Jorku, mając na sobie przykrótką i odsłaniającą fragment biustu narzutkę z kapturem oraz przedziwne, również skórzane spodnie. Te bowiem na obu pośladkach miały dwa potężne wycięcia, przez które było widać gołą pupę celebrytki. Na tym jednak nie koniec! Pomiędzy pośladkami był przymocowany długi, czarny... koński ogon, który ciągnął się aż do ziemi.

Julia Fox przeszła samą siebie. "Wygląda jak koń"

Fani mają mieszane uczucia: "Jeśli kiedykolwiek poczujesz się przygnębiony lub pomyślisz, ze twoje życie nie ma sensu, pamiętaj, że gdzieś na świecie… jest osoba, której płacą za wycinanie dziurek w spodniach i doczepianie długich końskich ogonów z peruk", "OMG, wygląda jak koń. O to chodziło?", "Wspaniała, bezkompromisowa, prawdziwa gwiazda", "Świecenie pupą to jej specjalność", "Nikt nie rozumie, że to artystka" - piszą. Jednak bez względu na to, jak odbierają ją jej obserwatorzy, ona na swojej intrygującej aktywności w mediach zarabia krocie. Tak się robi biznes!

