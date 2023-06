Zdjęcia satelitarne pokazują zniszczenie zapory w Nowej Kachowce! Pojawiło się też wideo z momentem wybuchu?

Co mówi Franciszek?!

Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce na Dnieprze. Zalanych zostało wiele miejscowości (trwa ewakuacja ich mieszkańców), całemu regionowi grozi klęska ekologiczna. Tysiące ludzi straciły dostęp do wody pitnej. Zniszczenie zapory spowodowało tak znaczące uszkodzenia całej hydroelektrowni, że - według strony ukraińskiej - obiekt nie nadaje się już do odbudowy. Zapora tworzyła dotychczas Zbiornik Kachowski na Dnieprze, rozciągający się na długość około 240 km.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że "celowe zniszczenie zapory wodnej przez rosyjskich terrorystów wygląda tak samo z każdego punktu widzenia na świecie". - Zarówno w Afryce, jak i Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Australii i Indiach katastrofy spowodowane z premedytacją przez człowieka są złem (...) Musimy powstrzymać rosyjskie zło. Wszyscy inni terroryści na świecie powinni zobaczyć, że terror nie jest na świecie bezkarny - mówił ukraiński przywódca. Jak podkreślają eksperci, przychylając się do oceny Ukrainy, ruch ten zmuszaj Kijów do skupienia się na pomocy dla ludności cywilnej i wyklucza w najbliższym czasie kontrofensywę w tym rejonie.

Zwołano specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Terrorystyczny reżim zdetonował bombę masowego środowiskowego rażenia, która doprowadziła do największej katastrofy spowodowanej przez człowieka - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia. - Uciekając się do taktyki spalonej ziemi, a w tym przypadku zalanej ziemi, rosyjscy okupanci praktycznie uznali, że zagrabione terytorium nie należy do nich i nie są w stanie utrzymać tych ziem - dodał, podkreślając, że jego rosyjski odpowiednik w ONZ błąka się w "błocie kłamstw". Ten natomiast przekonywał, że za wysadzenie zapory odpowiedzialna jest... Ukraina. Wasilij Nebenzia, rosyjski wysłannik przy ONZ, przekonywał, że rzekomy atak był częścią próby odwrócenia uwagi od "wyraźnie ugrzęzłej ofensywy wojskowej Ukrainy, która nie osiągnęła swoich celów".

W galerii poniżej możecie zobaczyć zdjęcia zniszczenia po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce:

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia satelitarne (opublikowane przez firmę Planet Labs), które pokazują skalę zniszczenia zapory w Nowej Kachowce.

⚡ New satellite imageries show scope of Kakhovka dam destruction.Images shared by Planet Labs show water pouring through the destroyed Kakhovka dam on June 6. At least 1,335 houses were flooded on the Ukraine-controlled west bank of the Dnipro River.Photo: Planet Labs PBC pic.twitter.com/8lMk2B2yUw— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 7, 2023

Białoruski niezależny serwis NEXTA opublikował w mediach społecznościowych film, na którym widać rzekomo moment eksplozji. Jak jednak zastrzeżono, autentyczność filmu nie została zweryfikowana. Sam materiał miał zostać opublikowany wcześniej przez "osobę wtajemniczoną" z Ukrainy.

Insider UA published a video showing the moment of supposedly one of the explosions at the hydroelectric power station in #NovaKakhovka that night. The authenticity of the video has not been verified. pic.twitter.com/1hAtgJchHO— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

