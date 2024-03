Zezowaty kot gwiazdą internetu! Musisz go zobaczyć

Nowa kocia gwiazda internetu to kot Fiedia. Zezowate stworzenie ma setki tysięcy fanów w mediach społecznościowych

Jeszcze niespełna pięć lat temu ten kociak był ledwo żywy, głodny i bezdomny. Natalia Żdanowa (42 l.) z Rostowa nad Donem znalazła go w swoim ogródku. Zauważyła, że kociak ma nieco dziwna mordkę i zeza. Może to dlatego poprzedni właściciel w okrutny sposób się go pozbył? A może Fiedia urodził się na wolności i od zawsze szukał pożywienia na własną rękę? Natalia nie pozostała obojętna na los kotka i zabrała go do domu, odkarmiła go i zabrała do weterynarza. Dziś 5-letni kot Fiedia ma lśniące futro, zadowoloną minę i robi zawrotną karierę w mediach społecznościowych. "Przyjaciele przekonali mnie, żeby założyła mu konto na Instagramie, bo jest taki nietypowy" - mówiła parę lat temu Natalia w wywiadzie dla Bored Panda. Znajomi 41-latki mieli dobrą intuicję - zwierzak błyskawicznie zyskiwał fanów i ma ich coraz więcej.

Kot Fiedia nowym Grumpy Catem? Ma już 311 tysięcy obserwatorów

Dwa lata temu miał sto tysięcy obserwatorów na Instagramie, teraz liczba ta wynosi już 311 tysięcy i nadal rośnie! "On przynosi ludziom radość i uśmiech" - pisze na Instagramie Natalia Żdanowa. Tym sposobem kotek został sławnym na cały świat influenserem! Inny sławny "śmieszny kot" to legendarny Grumpy Cat, kotka ze Stanów Zjednoczonych o wiecznie niezadowolonym wyrazie pyszczka. Niestety Grumpy Cat opuścił ten świat w 2019 roku. Fiedia jest jego godnym następcą!

