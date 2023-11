Złodziej wpadł przez kolorowe gacie! "Zatrzymany po roku"

Co za widoki!

Herszt bandy napadającej na sklepy wpadł przez majtki. Kolorowe gacie sprawiły, że został rozpoznany rok po napadzie

Do tego napadu doszło jeszcze we wrześniu 2022 roku. Do jednego ze sklepów z tytoniem w Queens wpadło trzech zamaskowanych i uzbrojonych rabusiów. Dwóch groziło pistoletami, trzeci kazał pracownikom i klientom opróżniać kasę i oddać telefony, a potem dodatkowo splądrował sklep. Banda odjechała spod sklepu mazdą. Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu i po jakimś czasie opublikowali kadry z nagrania. Uwagę zwracał na nich wygląd jednego z bandytów, który wystroił się na napad w charakterystyczne, kolorowe majtki, które wystawały wyraźnie spod opuszczonych spodni.

Na innym monitoringu bandyta zdjął maskę, ale gacie miał nadal na sobie

Właśnie ta fantazyjna bielizna zgubiła rabusia. Gacie z dużą białą literą "R" i żółtym napisem "1990" zostały rozpoznane przez pewnego anonimowego informatora, który poznał ich właściciela i podzielił się swoją wiedzą z policją. Okazało się, że odziany w te same majtki złodziej z kolegami próbował sprzedać skradziony towar w innym miejscu Queens. Tym razem już bez masek. Pozostawało sprawdzić w tym miejscu monitoring. 30-latek został zatrzymany, bo policjanci kojarzyli go z poprzednich zatrzymań, jego koledzy są jeszcze na wolności.

A pair of multicolored briefs peeking out above a robbery suspect’s low-slung trousers helped police arrest him more than a year later, federal authorities in New York saidhttps://t.co/RuCtXtu5gP— NBC New York (@NBCNewYork) November 22, 2023

