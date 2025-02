Złoty pomnik Trumpa stanie w Strefie Gazy?! Wideo obiega świat

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Donald Trump pokazał wizualizacje kurortu w Strefie Gazy. Złoty pomnik prezydenta USA, Netanjahu w kąpielówkach i Musk rozrzucający dolary

Miesiąc temu Donald Trump nagle ogłosił, że w kompletnie zrujnowanej ostatnią wojną Strefie Gazy chce stworzyć kurort, "riwierę Bliskiego Wschodu", wcześniej równając z ziemią wszystko to, co jeszcze tam pozostało, zaś mieszkańców wysiedlić do krajów takich jak Egipt czy Jordania. Po płynących ze świata wyrazach oburzenia takim postawieniem sprawy Biały Dom nieco łagodził to stanowisko, zapewniając, że wysiedlenia będą tylko na czas odbudowy, ale niesmak pozostał. Teraz niewątpliwie wrażenie to zostało pogłębione poprzez coś, co śmiało można nazwać mocną kandydaturą na cringe roku. Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social pokazał stworzony przez sztuczną inteligencję film o... Strefie Gazy przyszłości. Wideo to jest czymś na kształt wizualizacji "riwiery Bliskiego Wschodu", jaką prezydent USA chce tam stworzyć.

Na filmie widzimy między innymi ogromny złoty pomnik Trumpa stojący pośrodku ulicy

"Co dalej?" - głosi napis w pierwszych kadrach filmu, gdy widzimy jeszcze ruiny Gazy. Potem zrujnowane tereny przemieniają się na oczach widza w luksusowy kurort. Ale widzimy nie tylko plażę, hotele i palmy, ale też coś zupełnie innego. Nawet, jeśli to wszystko nie było na serio, to Strefa Gazy nie wydaje się najlepszym tematem do żartów. A może Trump naprawdę uważa, że jego liczne złote podobizny powinny wypełnić "riwierę Bliskiego Wschodu"?! Na filmie widzimy między innymi ogromny złoty pomnik Trumpa stojący pośrodku ulicy, dziecko trzymające w ręku złoty balonik w kształcie głowy Trumpa i również złote podobizny prezydenta USA na sklepowych półkach. To nie wszystko. Nie zabrakło prezydenta USA i Benjamina Netanjahu leżących na plaży w kąpielówkach oraz Elona Muska zajadającego się hummusem, po czym obrzucającego dzieci dolarami. To trzeba zobaczyć, ale trudno w to uwierzyć!

Holy Shlit. President Trump just posted Trump Gaza on his Truth Social account. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/o44mmbtyk8— Based DK (@Back_2TheMiddle) February 26, 2025

Autor:

Sonda Śledzisz informacje na temat Izraela i Strefy Gazy? Tak Czasami Nie

QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy dasz się nabrać! Pytanie 1 z 10 Sławny pisarz Oscar Wilde miał w domu homara i wyprowadzał go na spacery na smyczy Prawda Fałsz Następne pytanie