Znaleźli najstarszy ser na świecie! Ma 3,5 tysiąca lat!

Wygląda na to, że naukowcy z Chin odkryli najstarszy ser na świecie - może liczyć nawet 3,6 tysiąca lat! To epokowe odkrycie, bowiem, jak podkreśla badaczka Qiaomei Fu z Chińskiej Akademii Nauk, "próbki żywności, takie jak ser, niezwykle rzadko przechowują się przez tysiąclecia". Jak to się zaczęło? PAP informuje, że około 20 lat temu archeologowie prowadzili badania w zlewni rzeki Tarym w zachodnich Chinach. Wówczas zaintrygowała ich biaława substancja rozsmarowana na mumiach liczących 3,3-3,6 tys. lat. Pobrali próbki i przekazali je do badań. Już wówczas próby chemiczne dowiodły, że tajemniczą substancją jest twaróg wyprodukowany z kefiru.

Chiny - naukowcy odkryli najstarszy ser na świecie. Jedno ich zaszokowało

Najnowsze badania, opublikowane niedawno w piśmie "Cell", przyniosły kolejne przełomowe informacje. Naukowcy postanowili zbadać materiał genetyczny bakterii probiotycznych, które odpowiadały za fermentację mleka. Naukowcy pobrali próbki DNA z trzech różnych grobowców. Zidentyfikowali mleko krowie i kozie. "Co ciekawe, ludność lokalna przechowywała mleko od różnych gatunków w oddzielnych naczyniach, odmiennie niż to np. działo się w serowarstwie na starożytnym Bliskim Wschodzie czy w Grecji" - czytamy.

Epokowe odkrycie. To tam wynaleziono ser?

Okazało się również, że w twarogu z Chin odkryto gatunki bakterii i grzybów, m.in. Lactobacillus kefiranofaciens i Pichia kudriavzevii, znanych z naszych czasów. PAP przypomina, że współcześnie wyodrębnia się dwie główne grupy bakterii mlekowych Lactobacillus bacteria: jedna wywodzi się z północnego Kaukazu, druga z wyżyn Tybetu. Odmiana kaukaska jest najbardziej rozpowszechniona na świecie. Okazało się jednak, że bakterie odkryte w grobowcach nad rzeką Tarym są spokrewnione z odmianą tybetańską. To może znaczyć, że to w Tybecie, jako pierwszym, zaczęto pozyskiwać kefir i twaróg.