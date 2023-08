Putin poleci do Chin, ale nie wróci? "To chodzący trup". Ktoś zajmie jego miejsce

Powołując się na trzy źródła Bloomberg przekazał we wtorek (29 sierpnia), że Władimir Putin zdecydował się przyjąć zaproszenie na forum, które w marcu wystosował prezydent ChRL Xi Jinping, podczas wizyty w Moskwie. Putin ma do Chin polecieć w październiku. Jeśli podróż dojdzie do skutku, będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Putina odkąd w marcu br. Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił za nim nakaz aresztowania w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne dotyczące wywozu ukraińskich dzieci do Rosji. Chiny nie są sygnatariuszem Statutu Rzymskiego, w dodatku tam - jak podaje Bloomberg - służby Putina mogą całkowicie zagwarantować mu bezpieczeństwo.

Biały Dom: To Putin zlecił zabicie Prigożyna

Tymczasem komentatorzy na całym świecie zauważają, że informacja o planowanej do Chin podróży pojawia się w zaledwie tydzień po katastrofie samolotu, w której zginął szef najemniczej Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn. Katastrofie, która - zdaniem między innymi Białego Domu - nie była wypadkiem. "Wszyscy wiedzą, że Kreml ma długą historię zabijania przeciwników politycznych i bardzo jasne jest, co tu się stało" - stwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre.

Putin nie wróci do Rosji? "Kiedy nie ma kota, myszy harcują"

Prof. Anthony Glees, brytyjski ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i wywiadu nie ma wątpliwości, że wizyta w Chinach ma być pokazem siły. Siły, której nie ma. "Putin chce teraz, aby świat, a zwłaszcza NATO, postrzegał go jako niezwykle potężnego, spokojnego i mającego pełną kontrolę nad wydarzeniami. Wyjazd do Chin byłby sygnałem, że w Rosji wszystko w porządku" - mówi w rozmowie z "Daily Star". Dodaje, że Putin to "chodzący trup", który w temacie podróży powinien być wyjątkowo ostrożny. "Może nie wrócić do Rosji. Jego prezydencki odrzutowiec mógłby zostać zestrzelony nad stepami wschodniej Rosji przez członków Grupy Wagnera, którzy mogą mieć dostęp do systemu rakietowego Buk w swoim arsenale. Ponadto w czasie, gdy będzie gościł w Chinach, ktoś może zająć jego miejsce na Kremlu. Kiedy nie ma kota, myszy harcują".

Russian President Vladimir Putin has agreed to visit China for the Belt and Road Forum in October, a news outlet reported, marking one of the first times Putin has left Russia since the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. pic.twitter.com/enjsuIdO6V— Forbes (@Forbes) August 29, 2023

Sonda Czy sądzisz, że Putin zaplanował zamach na Prigożyna? Tak Nie Trudno powiedzieć