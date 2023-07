Znana piosenkarka odebrała sobie życie! Nominowana do Oscara Coco Lee miała zaledwie 48 lat

O śmierci Coco Lee poinformowały jej siostry: Carol i Nancy. Wyznały one, że ich siostra próbowała popełnić samobójstwo. Piosenkarka została znaleziona w swoim domu i trafiła do szpitala 2 lipca. Lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu ją w śpiączkę farmakologiczną. Pomimo wysiłków zespołu medycznego, gwiazda zmarła 5 lipca. W mediach społecznościowych opublikowały one specjalne oświadczenie. - CoCo cierpiała na depresję od kilku lat, ale jej stan drastycznie się pogorszył w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Chociaż szukała profesjonalnej pomocy i robiła, co mogła, by walczyć z depresją, demon zwyciężył - napisały poruszająco.

- W 2023 roku przypada 30. rocznica kariery wokalnej CoCo. W ciągu ostatnich 29 lat zdobyła niezliczone międzynarodowe uznanie dzięki najlepiej sprzedającym się piosenkom i pozostawiła po sobie zdumiewające wrażenie na publiczności, dzięki jej znakomitym występom na żywo. CoCo znana jest również z tego, że niestrudzenie pracowała nad otwarciem nowego świata dla chińskich piosenkarzy na międzynarodowej scenie muzycznej i zrobiła wszystko, by zabłysnąć dla Chińczyków. Jesteśmy z niej dumni! - kontynuowały.

- Jako rodzina CoCo jesteśmy bardzo wdzięczni i zaszczyceni, że mamy tak znakomitą i wybitną siostrę. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dał nam tak dobrego anioła. Wiemy, że teraz trafiła do szczęśliwszego miejsca i nie cierpi już na depresję; ufamy, że Bóg dba o jej dobro! Teraz naszym największym obowiązkiem jest dbanie o naszą starszą matkę. Mam nadzieję, że wszyscy będą się modlić za tę biedną starszą panią i dadzą nam czas i prywatność na uzdrowienie. Na koniec jeszcze raz dziękujemy personelowi medycznemu za poświęcenie w opiece podczas całego procesu. Jednocześnie mamy nadzieję, że wszyscy będą nie tylko tęsknić za CoCo, ale także dzielić się jej promiennym uśmiechem, traktować ludzi szczerze i przekazywać życzliwość i miłość wszystkim wokół nas oraz kontynuować życzenie CoCo, aby wszyscy wokół odczuwali jej miłość i szczęście - dodały na koniec.

Coco Lee urodziła się 17 stycznia 1975 roku w Hongkongu ( (jako Ferren Lee). Następnie przeprowadziła się do San Francisco w wieku dziewięciu lat wraz z matką i siostrami. Jej ojciec zmarł zanim się urodziła. Wokalistka w ciągu 30 lat kariery nagrała aż 18 albumów studyjnych. Poza tym zarejestrowała na płytach również swoje koncerty.

Chińsko-amerykańska piosenkarka zyskała największą sławę w 1998 roku, gdy zaśpiewała piosenkę "Reflection"do animowanego filmu "Mulan". Wiele lat później wykonała też ten sam utwór na potrzeby aktorskiej wersji filmu o kobiecej wojowniczce.

Gwiazda pojawiła się na 73. ceremonii rozdania Oscarów, gdzie wykonała piosenkę "A Love Before Time" z filmu Anga Lee "Przyczajony tygrys, ukryty smok", za którą była nominowana do głównej nagrody.

Była żoną Bruce'a Rockowitza, byłego dyrektora generalnego giganta łańcucha dostaw z Hongkongu Li & Fung. Miała dwie pasierbice z poprzedniego małżeństwa Rockowitza. Para pobrała się w 2011 roku podczas wystawnego ślubu, który był szeroko opisywany w azjatyckiej prasie i zawierał występy Bruno Marsa i Black Eyed Peas.

Coco Lee często pojawiała się w chińskiej telewizji jako jurorka programów rozrywkowych oraz talent show takich jak "Chinese Idol". Była także pierwszą ambasadorką marki Chanel chińskiego pochodzenia.

Coco Lee, the musician best known for performing an Oscar-nominated song in the film “Crouching Tiger, Hidden Dragon,” died on Wednesday. She was 48.https://t.co/ubkUmgukBb pic.twitter.com/TLfU9NubH5— The New York Times (@nytimes) July 6, 2023

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.