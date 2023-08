Znany lekarz odurzał, gwałcił i nagrywał pacjentki! Co najmniej 50 ofiar

Znany gastroenterolog odurzał i gwałcił pacjentki i inne kobiety. Wpadł, gdy jego dziewczyna znalazła nagranie z sobą samą na jego telefonie

Był poważanym lekarzem, który pracował w renomowanej nowojorskiej klinice NewYork-Presbyterian Queens. Nikomu nawet nie przeszło przez myśl, że młody, uśmiechnięty gastroenterolog to seryjny gwałciciel. Zhi Alan Cheng (33 l.) miał też partnerkę. To właśnie dzięki niej prawdziwe oblicze zboczeńca zostało ujawnione. Pewnego dnia pod koniec 2022 roku kobieta nabrała podejrzeń, że w jej otoczeniu dzieje się coś dziwnego. Obudziła się oszołomiona i pamiętała, że jej partner przyłożył jej do twarzy jakiś wacik. Znalazła telefon Chenga i zajrzała do środka. To, co tam zobaczyła, kompletnie ją zaszokowało. Znalazła film, na którym ujrzała siebie samą, nieprzytomną i gwałconą przez własnego partnera. Szukała dalej i zorientowała się, że filmów jest więcej i przedstawiają one kilka różnych kobiet, w tym pacjentek w szpitalu. One również były nieprzytomne, a Zhi Alan Cheng na nagraniach gwałcił je i molestował seksualnie. Kobieta poszła na policję i machina ruszyła. Okazało się, że 33-latek działał co najmniej od 2021 roku, ale można się domyślać, że ataków było więcej.

50 zarzutów dla zboczonego lekarza. Jest oświadczenie szpitala oskarżanego przez adwokata o tuszowanie sprawy

Usłyszał 50 zarzutów napaści seksualnych, nie przyznaje się do winy, ale dowody winy znalezione na telefonie są niezbite. W międzyczasie wyszło na jaw, że według adwokata jednej z ofiar, 19-latki, która przeszła operację woreczka żółciowego, szpital mógł tuszować sprawę w celu uniknięcia skandalu. Cheng działał nie tylko w Nowym Jorku, atakował kobiety także w Las Vegas, San Francisco i w Tajlandii. Policja znalazła w domu sprawcy narkotyki, w tym fentanyl, ketaminę, LSD i różne środki znieczulające, jak również dziesiątki nagrań. "Zbrodnie popełnione przez tę osobę są ohydne, nikczemne i stanowią fundamentalną zdradę naszej misji i zaufania naszych pacjentów. Jesteśmy zbulwersowani i głęboko zasmuceni tym, co przeżyły te ofiary i ich rodziny" - głosi oświadczenie szpitala New York-Presbyterian.

