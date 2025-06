Zobacz, jak ubrali się goście na ślub Bezosa! Panna młoda szokowała

Trwa wielki ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Panna młoda zaszokowała talią osy

Jeff Bezos (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.) 26 czerwca zaczęli ślubny maraton w Wenecji. Uroczystości według najnowszych doniesień potrwają do niedzieli, czyli do 29 czerwca. Trzeci najbogatszy człowiek świata wynajął sobie z tej okazji kilka części słynnego miasta, w tym wyspę San Georgio Maggiore. Koszt zwala z nóg! Ślub będzie kosztował Bezosa około 125 milionów złotych, a nocleg i wyżywienie jednego gościa ze wszystkimi atrakcjami to według amerykańskich mediów koszt rzędu 180 tysięcy złotych. Ale cóż to jest dla kogoś, kto ma 233 miliardy dolarów? Założyciel Amazona może więc dopieszczać takich znajomych jak królowa Jordanii, Ivanka Trump z mężem, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Usher, Kim Kardashian czy Oprah Winfrey. A oni starali się stanąć na wysokości zadania i wystroili się w swoje najlepsze fatałaszki. Ale i tak wszyscy patrzyli na Lauren Sanchez! Panna młoda założyła obcisłą, haftowaną sukienkę haute couture Schiaparelli. Musiała skorzystać z gorsetu, bo jej talia osy dosłownie zapierała dech w piersiach. Wybranka miliardera wydawała się jednak oddychać swobodnie, gdy z uśmiechem wsiadała z nim do weneckiej łodzi.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się w 2019 roku po 26 latach małżeństwa, MacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś według Bloomberga znajduje się na miejscu trzecim z 233 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (370 mld dol), na drugim Mark Zuckerberg (250 mld dol). Sanchez także musiała rozwieść się dla swojego wybranka. Wcześniej była żoną Patricka Whitesella od 2005 do 2019 roku. Mają córkę Ellę i syna Evana, Sánchez jest też matką Nikko Gonzaleza, urodzonego w 2001 roku, to syn piłkarza Tony'ego Gonzaleza. Bezos i Mackenzie Scott mają razem czwórkę dzieci.

Sonda Byłeś/aś kiedykolwiek we Włoszech? Tak Nie Wybieram się

The bride Lauren Sánchez wore a gold corset dress with floral hand embroidery to her and Jeff Bezos’s wedding welcome dinner in Venice. https://t.co/aO4bFnl6dr— Vogue Runway (@VogueRunway) June 26, 2025

Ivanka Trump in Venice, Italy for Jeff Bezos and Lauren Sanchez’s wedding pic.twitter.com/DWLtaFHUtj— Julia 🇺🇸 (@Jules31415) June 27, 2025

QUIZ. Czy pamiętasz te śluby w M jak miłość u Mostowiaków? Którzy bohaterowie byli małżeństwem? Już przy 7/10 jesteś mistrzem Pytanie 1 z 10 Ile razy Kinga i Piotrek Zduńscy brali ślub? tylko raz, w kościele! dwa razy, w kościele i w urzędzie raz, tylko w urzędzie, a późnej zrobili wesele Następne pytanie