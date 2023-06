Żółty pył nad Ameryką! Lekarze ostrzegają przed trującym powietrzem

Żółty pył dusi Amerykę! Potężne pożary w Kanadzie wywołują zjawisko niebezpieczne dla milionów ludzi

Co się dzieje w Ameryce? W mediach społecznościowych mnożą się filmy i zdjęcia pokazujące obrazy niczym z filmów katastroficznych. Nad częścią kraju unosi się żółty pył, który lekarze u władze uznają za niebezpieczny dla zdrowia! Fatalna sytuacja panuje między innymi w stanie Nowy Jork. Doszło do tego, że burmistrz miasta nakazał całemu miastu pozostanie w domach. Odwoływane są loty, ludzie wracają do noszenia maseczek. A wszystko przez rekordowe, prawdopodobnie największe w dziejach pożary, które szaleją w Kanadzie. Jest ich już 414 i pustoszą lasy, ale powodują też uwalnianie do powietrza ogromnych ilości dymu i pyłu. Żółty pył niesie się z wiatrem po Kanadzie i dociera do Stanów Zjednoczonych. Alertem związanym z zanieczyszczeniem powietrza objętych zostało 55 milionów ludzi.

Na pomoc ruszają strażacy z innych części świata. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści

Niestety, prognozy pogody nadal nie przewidują pojawienia się opadów deszczu, które mogłyby powstrzymać szalejący żywioł. Z rekordowymi pożarami walczą strażacy, ale jest to nadal walka nierówna. Większość pożarów nadal nie została opanowana, a spłonęło już 3,8 milionów hektarów lasu. Na pomoc strażakom kanadyjskim ruszyły zastępy z Australii, RPA czy Nowej Zelandii, do akcji włączono również wojsko.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 7, 2023

Worst ever wildfires in Canada 🔥🍁 Big parts of Canada and the USA suffer among the worst air quality 💨 on earth right now as major fires fill the air with poisonous smoke ⚠️ .This is the climate crisis unravelling. No air to breathe — No place is “safe” any more 👇👇 pic.twitter.com/8lKcrW3ETZ— Daniel Moser - dmoser@mastodon.social (@_dmoser) June 7, 2023

