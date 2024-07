Żona złapała męża z kochanką na plaży! Wszystko się nagrało, co za awantura!

Przeżył i ujawnił, co czuł

Małżeńskie awantury, afery na weselach, bitwy na imprezach... Prywatne filmiki kręcone telefonem w dramatycznych momentach często stają się hitami mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach dosłownie każdy może stać się gwiazdą internetu mimo woli. Tak właśnie stało się z pewnym mężczyzną, którego żona złapała z kochanką na plaży! Awantura, która potem nastąpiła, stała się już niekwestionowanym hitem TikToka. Zdradzana żona w dziewiątym miesiącu ciąży znalazła własnego męża z inną kobietą, gdy wylegiwali się beztrosko na kocykach nad oceanem. Nie szczędziła mocnych słów i jednocześnie nagrywała wszystko telefonem! Jaka była reakcja męża i jego kochanki? Właśnie to najbardziej zaszokowało 13 milionów internautów, którzy obejrzeli ten filmik! Co tam się działo?

"Jestem jego żoną w dziewiątym miesiącu ciąży. A kim ty jesteś?!"

Na filmie kręconym przez idącą przez plażę żonę widzimy, jak kobieta i mężczyzna leżą na pustawej plaży. Nie robią poza tym niczego podejrzanego, ale kobieta kręcąca film mówi, że to jej mąż i jego kochanka, a oni niczemu nie zaprzeczają. „Hej, kto to jest?!” – krzyczy kręcąca filmik żona, w emocjach dodając od czasu do czasu niecenzuralne słowa. "Jestem jego żoną w dziewiątym miesiącu ciąży. A kim ty jesteś?!" - pyta leżącą kobietę. Ani zdradzający mąż, ani kochanka początkowo nie robią nic i wydają się niewzruszeni. Kobieta nawet lekko się uśmiecha, tak jakby nic się nie stało i nic jej nie zaskakiwało.

"Nie jesteśmy rozwiedzeni! O czym ty mówisz? Byłeś dzisiaj u mnie w domu. Jesteś obrzydliwy!”

„Jego dziecko tam jest” – mówi kręcąca film kobieta, zapewne pokazując przy tym na swój brzuch. „Jestem w dziewiątym miesiącu ciąży. Mam termin za dwa tygodnie" - dodaje. Wtedy mąż i kochanka wreszcie wstają i chcą odejść. "Mamy rozwód" - mówi niepewnie mężczyzna, co wywołuje furię żony. "Nie jesteśmy rozwiedzeni! O czym ty mówisz? Byłeś dzisiaj u mnie w domu. Jesteś obrzydliwy!” - odpowiada, a potem zwraca się do znajomej męża: "Co z nim zrobiłaś?!". Internauci byli zaszokowani luzem przyłapanej pary. "Nawet nie zadają sobie trudu, żeby wstać" - pisze ktoś z komentujących. "Ten śmiech! Zasługujesz na o wiele więcej" - dodaje inna osoba. Nie wiadomo, jak zakończył się plażowy skandal i czy ciężarna żona wybaczyła mężowi.

